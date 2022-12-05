聯盛機電研發實力堅強 切割半導體材料速度增6倍

「LT-45非金屬線切割機」可切割碳化矽SIC、矽晶、PBI、單晶晶體

聯盛機電在國內以專業製造銷售「中走絲線切割機」聞名，近期公司在研發非金屬線切割機有重要突破，「LT-45H非金屬線切割機」比前一代切割速度增300%~600%，原本可切割的非導電材質多達10幾種之外，經客戶實測還可切割碳化矽SIC、矽晶、PBI、單晶晶體等半導體材料，可以說是助攻半導體材料切割之精密加工設備。

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聯盛機電公司總經理梁鴻敏表示，自從推出非金屬線切割機，幫助許多加工廠接單，並解決生產製程問題，不再受限於被加工材料必須要能「導電」的材料，可切割材料範圍擴大至石墨、塑鋼、樹脂板、玻璃纖維板、橡膠板、陶瓷、光學玻璃、大理石、耐火材料、非金屬複合材料等均可切割成形，很多客戶都感謝聯盛的成功研發，堪稱是非金屬材料切割廠的福音。

梁鴻敏指出，非金屬線切割機並非利用傳統的放電原理達到加工目的，可用於一般非導電材料，均可切割成任何複雜的形狀，該機台為CNC控制系統，操作上只要熟悉AutoCAD或其他繪圖軟體，即可輕鬆上手操作，在該系統為非放電式的情況下，就可以輕鬆上手，無需特別的訓練。