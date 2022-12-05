Choose Your Life大學實境玩轉出美好未來

為了促進學生的職涯規劃動機和行動，國立台北教育大學教育經營與管理學系魏郁禎教授長年投入職涯教育和輔導工作，2022年8月，魏郁禎設計的「大學實境」職涯桌遊問世了，由萬里遊科技股份有限公司團隊美編設計以及出版；獲得多所大學職輔單位和教師的爭相採購，對於關注學生職涯發展的學校來說，這是合適的職輔工具。

「大學實境」職涯桌遊內有七款卡牌（學習卡/工作卡/小爽卡/大爽卡/暗黑卡/好運卡/投資卡），含大學生活中的可能經歷與機會，帶給玩家身歷其境的感受和前所未有的啟發跟收穫。希望讓大學生透過職涯桌遊體認到，適切的規劃大學生生活可以讓自己不僅提高就業競爭力，同時讓大學生活更有意義。此桌遊可以提供對未來迷茫的大學生具體的指引，而有目標的玩家可以更有效規劃大學生活，激發玩家對職涯探索的渴望，進而在現實中玩出精采人生。

國立臺北教育大學教經系魏郁禎教授舉辦公開場次，向他校教師和職輔人員說明桌遊設計理念。圖／萬里遊科技股份有限公司提供

魏郁禎早在十年前，便設計這款職涯桌遊，至今遊玩過的學生早已超過2,500人次。當時因為帶領導生有感而發，認為學生普遍不知道職涯規劃的重要性，加上使用桌遊引導效果遠勝於師長的叨念，因此希望大學生透過遊戲自己去體悟妥善運用時間的重要性，並且從中逐步找到自己想過的人生。每次進行桌遊活動現場，整整150分鐘，幾乎沒有學生願意在中途離席上廁所，可以想見桌遊之吸引力，且教授不需要花力氣叨念，學生便自己進行反思。

國立臺北教育大學教經系魏郁禎教授與桌遊助教一同協助本校教師填寫「大學實境」桌遊的經歷報表。圖／萬里遊科技股份有限公司提供

「大學實境」職涯桌遊出版後短短三個月內，全台已有15所大學採用此桌遊進行職涯輔導或教學，為了讓喜歡「大學實境」職涯桌遊的教師們知道如何使用該工具，魏郁禎舉辦了三場公開講座、四場個別大學教師桌遊工作坊來培訓教師，萬里遊科技股份有限公司創辦人陳柏安對於學生的職涯規劃的支持與協助更是不遺餘力，由公司旗下「AiFunSchool /愛FUN學」團隊拍攝「大學實境」職涯桌遊教學影片https://aifunschool.com/index.php/2022-02-21-05-13-38/choose-your-life，並且開發「大學實境」職涯桌遊數位教材，以科技化方式提供多元學習，不是時間與空間的限制，線上體驗未來職涯生活。

「大學實境」職涯桌遊種子助教培訓，一共培訓28名職涯桌遊種子助教。。圖／萬里遊科技股份有限公司提供

陳柏安說：人生如戲，無法預知會抽到哪一張卡牌，唯有提早投資自己才是掌握手中籌碼的王道。