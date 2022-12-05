R&S攜手工研院與天正國際開發5G FR2 量產方案

5G FR1終端及基礎建設已成型，全球科技產業緊鑼密鼓的佈局另大家翹首盼望的5G FR2。5G毫米波生態鏈中的材料、元件尤為通訊產業中的重中之重，為基礎應用不可或缺的一環。羅德史瓦茲、工研院及天正國際共同完成5G FR2（28 Hz）頻段技術布局，針對高頻段打造出客製化測試機台，為產業提供自動化生產解決方案。

德國工藝 — 兼具簡易及高效能

德國儀器領銜大廠Rohde & Schwarz（台灣羅德史瓦茲）提供高階網路分析儀R&S®ZNA，以其高精度、高效能、低軌跡雜訊，及可延伸量測頻率至THz頻率的旗艦級功能優勢，搭配反嵌入（De-embedding）軟體校正治具效應，獲得兼顧簡易及高精度的量測結果，且提供segmentation sweep，配合測試項目，加速量測速度。

本地專業服務—高速、客制化及穩定的自動化量測

台灣測試機廠商天正國際精密機械有限公司，提供轉盤式測包機與客制化測試治具，具備拆裝方便、可細微調整之優點，更適用於小尺寸元件量測。運作時高精度且穩定的元件測試能力，在踩位精準度上可達

±25um，符合毫米波元件在踩位精度上的要求。天正的測試機至高可提供420pcs/min的量測速度，兼顧量測穩定度與高產能的應用需求。本地服務也提供更即時的產品服務。

最佳夥伴共同佈建毫米波元件測試方案

有鑑於毫米波技術發展快速，工研院、Rohde & Schwarz及天正國際，攜手超前佈署毫米波材料及元件研發及量產方案，為臺灣通訊產業轉型升級共盡心力。