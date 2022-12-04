11/30-12/1南臺灣資安盛會「資安Day-資安嘉年華」

由數位發展部數位產業署主辦「資安Day-資安嘉年華」活動 ，自11月30日至12月1日於台南沙崙資安服務基地盛大舉行。 兩天活動期間，透過資安主題論壇、產業資安藍圖分享、技術專題演講、物聯網資安標準推動成果發表會等，打造南台灣最專業、最具規模的資安盛會。

本屆活動聚焦提升產業資安韌性、深耕資安技術，開幕式邀請資安新秀大學生分享從比賽到專題實作產生興趣，進而決定推甄成大研究所繼續在資安領域深造的心路歷程，並由數位發展部李懷仁次長授予沙崙金鑰匙，開啟孕育的資安新生。另由數位產業署林俊秀副署長頒發證書予驗測資安產品業者，和偕同公協會代表宣示「公私協力，資安共進」。

數位產業署林俊秀副署長頒發證書給予通過資安產品驗測業者，透過國家認證機制，提升資安產品的信任度與可靠度。圖／數位產業署提供

數位發展部李懷仁次長開幕致詞時表示，數位部除了是產業數位轉型的窗口，也是推動資安產業發展、提升產業資安韌性的窗口，本次「資安Day-資安嘉年華」除了是南部的資安盛會，也希望能成為資安產業與產業資安的交流平台，期望產業先進能藉此了解資安產業的能量，資安業者也能聆聽到來自產業的資安需求，形成資安產業、產業資安的發展正向循環，塑造台南沙崙成為南台灣的資安聚落，以及資安人才培育的後盾。

在活動內容部分，產業資安議題除分享公協會對於提升產業資安韌性的藍圖規劃外，另以講座形式進行紅隊演練攻防驗測的經驗分享，更由中華民國資訊軟體協會（以下簡稱中華軟協）沈柏延理事長及中華軟協資安長聯誼會李德財總召集人率領涵蓋金融業、製造業、醫療業、零售服務業、資安服務業及電信業等各領域逾30位之國內上市櫃公司資安高階經理人，親臨沙崙服務基地，觀摩體驗資安廠商所展示的各領域資安應用。

在資安產業活動規劃上，除邀集20家資安業者擺攤展示資安技術能量，並於「物聯網資安標準推動成果發表會」發表本年度「人臉辨識裝置」、「地震儀」、「水位計」三項資安標準，更邀請111年通過資安標準檢測的優良廠商，包括聯發科、嘉因資訊、漢軍科技、西門子、商合系統、必維國際等進行經驗分享，加速推廣公部門、資通訊產業界及廣大消費者使用具符合物聯網資安標準的設備，促進我國物聯網與資安產業的發展。在資安技術探討上，安排資策會資安所多位專家就「標準」、「技術」、「服務」三大領域進行主題演講，內容涵蓋晶片安全、CMMC、雲端健診等。 「資安好，台灣產業才能更好」。希望透過本次活動的舉辦，讓在數位轉型路上，對資安議題有興趣的同好，能互相交流，滿載而歸。