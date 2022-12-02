COP27後 全球淨零趨勢解析交流研討會登場

由外交部主辦、台灣永續能源研究基金會執行的「COP27後，全球淨零趨勢解析」交流研討會，12月1日連續兩天在集思台大會議中心的熱烈登場。研討會共邀請17位剛從COP27會議返台、來自產官學研等不同領域的氣候領袖，分享在埃及的所見所聞、進行跨界的對話交流，解析最新的國際氣候動態及淨零轉型行動。

COP27是《聯合國氣候變化綱要公約》第27次締約方會議，11月在埃及夏姆錫克（Sharm El Sheikh）落幕，以「一起實踐」（Together for implementation）為核心精神，盼能攜手各方「實踐」氣候承諾。為期兩週的氣候締約議最終通過同意設立「損失與損害」（Loss and Damage）基金，在氣候賠償跨出一大步，但針對逐步減少所有化石燃料等源頭減碳的行動不足，也令更多人感到失望。

面對氣候變遷負起共同但差別的責任，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使致詞時表示，聯合國氣候變化綱要公約會議年年開議，但每隔數年就會產生一次重大的成果，去年在英國舉行，通過很多重要決議。今年由埃及主辦的COP27被稱為是「非洲COP」，比較缺乏重要的決議，惟對於討論多年的損失與損害基金做出初步的決議，凸顯先進國家與發展中國家（排除中國、印度以外需要補助的國家）在氣候變遷議題上，負有共同但差別的責任（common but differentiated responsibilities），而全球碳市場的議題也預期將會對台灣產生較大影響，值得持續追蹤觀察。

羅國俊執行長(左一起)、江惠櫻協理、葛望平董事長、顧洋教授、林子倫副執行長、簡又新大使、連建辰司長、吳奕霖組長、顏婉庭組長、林名男副院長、趙恭岳執行長共賀全球淨零趨勢解析交流研討會圓滿成功。圖／主辦單位提供

外交部司長連建辰指出，我國政府代表團於COP27會期，與友邦及理念相近國家等30個締約方舉辦40餘場高階雙邊會談，充分就「我國2050淨零排放路徑」及協助開發中國家因應氣候變遷調適等議題進行交流；同時共有7個NGO在場內舉辦6場周邊會議，「中鼎教育基金會」更成為我國第11個獲UNFCCC認可的NGO觀察員，充分展現NGOs在氣候高峰會扮演的積極角色與成果。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫則透過「決議、倡議、抗議」三大面向去觀察氣候高峰會的樣貌。除了損失與損害基金機制、再次確認1.5℃控溫目標、協商新財務目標、氣候培力行動、全球調適目標、農業與糧食安全、全球盤點等決議外，淨零轉型、漂綠監督機制、青年或氣候正義展館等倡議是較令人注目的焦點，而在特定區域進行的抗議可能進一步成為日後的倡議及決議。

掌握氣候政治與淨零轉型的七大趨勢，林子倫也歸納分享氣候政治與淨零轉型的七大趨勢，包括氣候變遷從科學議題到政治議程、「去碳化」改變全球地緣政治版圖、能源轉型、碳定價時代來臨、城市與次國家體系的角色提升、企業扮演關鍵角色，以及新氣候政治崛起等。

面對碳定價時代來臨，行政院環境保護署氣候變遷辦公室組長吳奕霖表示，巴黎協定第六條（PA Article 6）是COP27其中一個重要焦點。日本、美國是否會創造新的碳市場規模，值得跟進關注；台灣企業邁向淨零轉型，未來如何取得或參與國際碳市場會是一大課題。

隨著全球溫室氣體排放已回復到疫情前的水準，如何加大加快氣候行動的力道？台灣綜合研究院組長顏婉庭指出，要達成1.5℃控溫目標，不管是減緩或調適行動，都需要資金、技術的支持及能力的建構，同時要有強化的透明度、私部門參與及國際合作。

「每個氣候衝擊都是在地化、客製化的。」國際氣候發展智庫趙恭岳執行長建議，不管是減量或調適行動都應結合在地化條件再去執行，同時要以自然為本、以科學數據為本等。

環境問題的解決，企業扮演重要的角色!親自率團參加COP27的玉山銀行董事長黃男州認為，善用資金、技術，加強國際、公私協力及跨世代合作，才能因應氣候變遷的挑戰及機會。

「呼籲多、承諾少、行動慢」是歐萊德公司董事長葛望平參加COP27的印象。他強調，誠如美國拜登總統所言：「好的氣候政策就是好的經濟政策」，淨零不只是為了生存，更攸關競爭力，數位轉型及淨零轉型都可能創造出新經濟物種，如NFT、碳權等，帶來新商業模式。

天氣風險管理公司總經理彭啟明建議，國際碳權連結、國內再生能源發展、國內離岸風電、綠色金融等議題有待更多的倡議推動，「台灣一般大眾對氣候議題的關注度仍不足，需要各界一起合作努力，匯集更多的資源。」

糧食與農業，是另一個在COP27備受關注的主題，台灣在周邊會議中分享建置「農作物天災預警系統」、農業害蟲區域防治等經驗。行政院農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室副執行長劉玉文表示，因應氣候變遷的農業調適方案需要因地制宜，沒有「放諸四海而皆準的解決方案。」她同時談到有關土壤與糧食安全及氣候的「千分之四」倡議、減少開發中國家毀林及森林退化的溫室氣體排放等方面的具體進展。

氣候變遷對人類健康的衝擊也不容小覷，比方說肺部、心血管等很多疾病都與空氣汙染有所關聯。「醫院的碳排放量其實很驚人，」大林慈濟醫院副院長林名男分享，健康照護體系可以透過「領導與治理」、「減緩」、「調適」等三方面採取具體的氣候行動，包括廢棄物分類及回收管理、加強個人綠生活行動等。邁向健康永續，仍有非常大的努力空間。

中央大學李河清教授進一步補充，「公正轉型（Just Transition）是COP27的關鍵字之一，指涉對象多元、因應對策跨領域，而且在地需要大於全球趨勢。」立法委員洪申翰也指出，台灣目前正在研擬公正轉型的戰略計畫，呼籲所有關心氣候變遷的人一起關注《氣候變遷因應法》、2050淨零排放路徑的12項關鍵戰略、第三期國家氣候變遷調適行動計畫等在今年底前的最新進展，共同形塑台灣氣候行動的新樣貌。