輝創電子攜手宏碁智通打造智駕停車新未來

「智慧自駕停車」解決方案，「智慧物聯網晶片化整合服務計畫IisC」扮推手

「智慧自駕停車」新時代來臨。由經濟部工業局指導推動，透過高雄市政府交通局、加工出口區管理處、工研院、中山產發中心的協助，促成南部車用電子大廠輝創電子股份有限公司與宏碁智通股份有限公司共同合作，打造新智慧停車服務方案，並於 2日在高雄軟體科技園區進行方案展示與策略合作啟動儀式。

亞灣5G AIoT創新園區首例智慧交通實證案例啟動。圖／中山大學產發中心提供

由輝創電子與宏碁智通推出的「智慧自駕停車」解決方案，為採用輝創電子投入多年打造的AVP(無人代客泊車系統)，串接宏碁智通停車解決方案。有別於既有的自動停車輔助（APA）、遙控停車輔助（RPA）、停車場記憶停車等作法，「智慧自駕停車」解決方案可協助使用者透過系統介面，以預約的方式，在人下車後，操控車體自動尋找車位、停車，並協助接駁車主，在台灣車位一位難求的環境之下，讓停車變成更有效率的事情，同時協助台灣智慧交通展現多元面貌。

經濟部工業局呂正欽副組長透過APP遠端操作。圖／中山大學產發中心提供

經濟部工業局「智慧物聯網晶片化整合服務計畫」是提供新創、中小企業在創新產品開發中所需要的技術、模組、製程及商品化諮詢等一站式服務平台，並透過場域實證環境之建立，提供AIoT產品或應用方案進行產品測試、市場需求探勘，進而精準優化至可商品化階段。今年度結合中央與地方資源，聚焦南部智慧交通應用主題，協助建立、協調並促成本次場域驗證與方案之產生，使創新應用方案具有市場驗證機會，更藉此推進地方場域與產業於智慧應用上之成長。

智慧物聯網晶片化整合服務計畫今年度為能有效協助輝創電子突破過往於封閉式場域驗證之限制，藉由與高雄市政府交通局與加工出口區管理處合作，於高雄軟體科技園區打造本次半開放式驗證場域，協助輝創電子之方案實際於場域中進行無人測試。有效協助輝創電子收集路邊測試影像數據近百萬筆，並透過自行研發的AI系統進行上萬筆訓練。同時，輝創電子更透過本次場域驗證，成功與宏碁智通建立策略合作關係、掌握市場需求及實際開放場域樣態，皆有利於後續輸出銷售之策略擬定。「智慧自駕停車」解決方案不僅為亞洲新灣區5G AIoT實證場域之首例智慧交通應用案例，更為多方聯手推進產業成長與資源落地之良好佳績。

未來，宏碁智通將持續強化既有「智慧停車系統」之優化與擴散；輝創電子將持續強化既有AVP之功能與精準度以有效對接車廠需求，並藉由雙方之策略合作，加速「智慧自駕停車」解決方案之應用環境與市場建立。與此同時，「智慧物聯網晶片化整合服務計畫」將持續匯集國內外相關技術與應用能量，引導加速方案之擴散與落地，攜手中央地方資源，帶領台灣智慧交通應用邁向國際。