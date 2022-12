TTA TALK前進高雄醫學大學與學子暢談創業經驗

TTA深耕前瞻科技,持續支持學研創業,多方導入國際資源,讓世界看見臺灣

國家科學及技術委員會Taiwan Tech Arena,2日於高雄醫學大學舉辦第五場TTA TALK,與高雄醫學大學產學營運處、高教深耕計畫發展學校特色、南臺灣科研產業化平台等單位合作,以 「What you think, you BECOME」 為主題,邀請新創碩準生技及WeMo Scooter兩位青年創業家共同分享創新創業歷程。

國科會產學及園區業務處涂君怡副處長表示,臺灣社會不斷發展,而經濟發展的命脈正立基於不斷創新的產業新創;這些創業成果不僅來自創立新的企業,更需要具備豐厚的勇氣以及創新思維。TTA TALK系列活動希望藉著青年創業家的分享,點燃學研界創新創業的火種。而高雄醫學大學吳登強副校長也期許透過TTA TALK啟發更多青年學子進行跨域學習,踏出舒適圈,無論是將學研成果產業化,甚至是跨界創新,都能為社會帶來正面影響。

其中,本次講者之一的碩準生技呂韻綺共同創辦人暨執行長,同時也是高雄醫學大學的校友,作為科研創業的成功榜樣,她分享從實驗室走向創業,將前瞻技術推向商業化的契機,並表示創業中最大的成就感,就是讓世界看到臺灣,並為人類健康福祉貢獻心力;而創業經驗豐富,擅長進行跨域整合的WeMo Scooter執行長劉于遜則勉勵學子勇於嘗試;他提及自己在2011年憑著滿腔熱血走向創業之路,但也了解創業過程中一定會有高低起伏;失敗並不可怕,而是取決於怎麼看待它並堅持走在正確的道路上。

本次TTA TALK與高雄醫學大學負責推動校內研發成果產業化的產學營運處、高教深耕計畫發展學校特色,以及南臺灣科研產業化平台、創育機構發展計畫、SPARK生醫與醫材轉譯加值人才培育計畫等單位共同舉辦,期望結合南部學研能量,激勵校園創業氣氛。

TTA TALK自2021年便以TTA TALK x University品牌走進校園,邀請科技領域的青年創業家分享創業歷程,以科技人透過故事傳遞經驗。而TTA做為推動臺灣科技新創前進國際的重要平台,未來除持續鏈結國際新創資源,與國際投資型加速器及新創生態圈夥伴合作,共同孵育潛力學研團隊、擴大學研創業活水;也將帶領臺灣新創參與國際新創展會,擴大學研新創鏈結國際新創資源量能,活絡TTA新創生態系,並多方展現學研新創實力,進而提升臺灣新創能見度。