高雄市新式太陽能電子智慧型站牌正式啟用 推動智慧交通發展

今年高雄市交通局於大寮、六龜、杉林、林園、阿蓮、美濃、旗山、湖內、路竹、前鎮、苓雅等轄區選定20處站位，委由亞旭電腦打造全新太陽能電子智慧型站牌，提供即時公車動態資訊，頗受乘車市民好評。

高雄市交通局強調，新式太陽能電子智慧型站牌正式啟用，此智慧站牌訴求節能，採用太陽能充電搭配儲能設備，在無日照情況下也能持續運作20天，解決傳統LED站牌耗電且須挖馬路接電的問題，適合建置在偏遠地區或路幅無法建置候車亭的站點。

高雄市全新設置的太陽能電子智慧型站牌造型美觀。圖／高雄市交通局提供

高雄市交通局副局長劉建邦表示，明年度將持續規畫設置20座太陽能電子紙智慧型站牌及35座附掛式型電子紙智慧型面板，提供民眾更優質候車服務體驗。除了站點的智能與節能改善，高雄市在整體交通建設多年來持續推行安全、智慧及永續交通服務，包括整合各項交通運輸系統資源、導入AI智慧化交通號誌系統及影像辨識系統、建置號誌不斷電系統、推出MeNGo整合公共運具、乘車票證數位化、推動電動公車與YouBike2.0綠能運具。

這些完備智慧城市發展的努力，使得高雄市連續勇奪2022年ITS World Congress名人堂地方政府成就獎、APEC ESCI 2022 Smart Transport銀牌、IDC亞太區智慧城市大獎、WCIT世界資訊科技大會全球資通訊科技卓越獎等殊榮肯定，展現出高雄市在綠色、智慧城市發展的努力與卓越成果。

針對高雄市未來交通建設願景，劉建邦表示高雄市交通除了持續朝向安全、人本等目標邁進，因應南部科技廊道成形，高雄市交通建設亦將全面提升包含國道、省道、市區幹道、捷運及航空等多元運輸發展。建構12橫12縱完整道路路網，強化路網分流效益、促進各區往來便捷、提升產業快速流通。歡迎民眾前往高雄旅遊，更多利用先進智能與環保節能的大眾運輸設施，全新體驗高雄市交通進步與旅遊便捷。