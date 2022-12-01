永泰灃廠房動土大典 擘劃台灣農漁牧產業新局面

長期著力於企業與環境永續，秉持改善台灣農漁牧產業為使命的永泰灃股份有限公司，近 5 年來投資上億元，並精心於研發與規劃，更於今（12/1）日上午吉時，由永豐泰國際控股公司總裁薛俊康及永泰灃股份有限公司董事長楊豐懋，攜手率領公司團隊於屏東農科院舉行「永泰灃廠房興建工程開工動土典禮」，典禮現場冠蓋雲集、人聲鼎沸，一同祈願工程順利平安，在薛總裁、楊董事長與觀禮貴賓的執鏟下，正式宣布廠房建設正式開始動工，預計一期廠房完工啟用後，永泰灃可實現改善台灣農漁牧產業的任務，對於環境永續的理念，又往前邁進了一大步。

因應全球暖化、極地氣候影響，環境永續是企業的社會責任，減少溫室氣 體排放、降低碳排放、生態保護、汙染處理等都是社會責任的表現。永泰灃股份有限公司於民國 90 年即開始深入土壤、水質維護之研究，以及農業環境、生態養殖、胜肽酶之研發，並實際與百家以上農戶(含養殖業者)合作，驗證胜肽酶對培育農作物及養殖等類具決定性效果，農漁業要能永續經營，以最原始有效之「胜肽酶」來改善生態環境、土壤、水質才是長久之道，且魚蝦、禽畜類之食物皆可以酵素分解或激酶，以產生最大營養吸收效能，進而提高栽種、養殖利潤。

改善台灣農漁牧產業一直是永泰灃的使命，也是未來最大的責任，更是對於台灣農漁民的承諾。永泰灃公司團隊在歷經 20 餘年的深入研發，終於研究出最有效之胜肽酶栽植、飼養法，並且已廣泛被運用於國內外農漁業中。展望未來，永泰灃將不斷投入更多的資金，增加研發成本及更廣泛的應用，以確保胜肽酶產品整廠輸出、佈局全球。



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