電電公會國際鏈結論壇12/2日登場 聚焦臺歐綠色供應鏈合作

各國積極布局並搶攻新能源綠色產業發展，電電公會會與國立臺灣大學社會科學院、臺灣歐洲聯盟中心共同籌劃「2022電電公會國際鏈結論壇」，訂於12月2日(五)上午9時10分至下午5時假台北國際會議中心4樓貴賓室舉辦，針對法國、德國、義大利、芬蘭、丹麥等歐洲市場，邀請台歐產官學研專家，就全球對於新能源產業發展等相關議題提供會員廠商最新歐洲綠色商機資訊。

電電公會透過歐洲經貿辦事處、歐洲在臺商務協會及台歐業界代表等精闢之剖析與建言，促進臺歐綠色產業交流及合作，為電機電子產業開啟新的營運思維，攜手開創2023年新局。

此活動分為上下午場，上午場由電電公會副理事長廖伯熙 (國際經貿委員會召集人)、國立臺灣大學社會科學院院長蘇宏達致開幕詞；歐洲在臺商務協會理事長張瀚書、歐洲經貿辦事處處長高哲夫、經濟部工業局局長楊志清副擔任貴賓致詞，電電公會理事長李詩欽致感謝詞，上午場主題為能源論壇，聚焦「能源政策」探討。

下午場則由電電公會常務理事沈尚弘 (國際經貿委員會副召集人)致開幕詞，德國經濟辦事處林百科首席代表暨處長、經濟部國際貿易局副局長李冠志擔任貴賓並致詞；下午場主題分為「產業論壇-儲能裝置」及「產業論壇-風電及電動車」，此外活動特別安排丹麥Danfoss、瑞典ABB、德國TUV、義大利Enel X、西班牙PE、德國達德能源WPD、台達電、大亞電線電纜及協同能源於現場擺設攤位，展出產品與服務項目，電電公會歡迎產業界與媒體朋友參加！報名連結(含直播連結)：https://qrpass.cc/to/teema2022/regi2.aspx