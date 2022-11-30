永捷董座張祐銘 獲第45屆創業楷模

文/葉圳轍

引領傳統PU樹脂廠創新、轉型、跨越新領域，開創產業新藍海

開發新材料、轉型高值化、跨越新領域，永捷創新(4714)董事長張祐銘，引領傳統PU（聚氨酯）樹脂廠創新、邁向新境界，開創產業新藍海，因而獲頒第45屆創業楷模；頒證典禮昨(30)日在台北圓山飯店舉行，行政院長蘇貞昌親臨為眾楷模頒獎加持、鼓勵。

PU樹脂是PU合成皮的主要原料；1980、1990年代，台灣PU合成皮產業居全球領先地位，指標廠如南亞、三芳、上曜、延穎、普大、信立…等，產品供應國內製鞋、運動器材、車用、家具…等產業需求，也外銷為國家賺取大把外匯。

然公元2000年以後，因中國大陸及東南亞低價PU合成皮的競爭，台灣製優勢漸失，造成訂單流失、產業外移，各廠面臨存亡危機。

在偶然機緣下，張祐銘於2010年投資入主合成皮廠上曜，隔年再收購其上游原料供應商永捷為子公司，開啟兩家公司轉型之路。

發展高科技材料 為營運奠利基

產業趨勢不可逆，不改革，就只有等死；張祐銘入主永捷後，在原有PU合成樹脂的基礎下，轉型、調整營運方向，以奈米機能或環保為主的高值化特化品等為發展主軸，著手開發TPU及PUR等新型材料，同時擴增電子、建材、油墨、布料及環保無毒性PU等產品線，並切入國防「軍用品」市場，大幅提升產品應用及開發能量，積極生產各類適性適用的樹脂產品。

除了固守本業外，張祐銘更帶領永捷與工研院簽訂技術移轉契約，投入研發折疊手機(OLED)螢幕表面之耐磨層關鍵材料，由於原料到配方均自主調配，技術與價格具競爭優勢，目前已和多家手機品牌大廠做量產前測試，一、二年內可望開花結果。此外，永捷也將樹脂做成高科技材料，成功開發出半導體供應鏈用的樹脂塗料，近期訂單可望到手，為營運再添利基。

創業人格特質年輕時就具備

對於能獲得創業楷模的肯定，張祐銘謙虛的表示，創業成功需要團隊眾志成城，也需要點機運。但掌握時機、堅持信念、永不放棄、趁勝追擊的創業人格特質，張祐銘卻從年輕時就具備。

張祐銘白手起家，就讀中山大學時期就展現卓越的生意頭腦、銳利洞悉商機；當時靠著一支電話，在宿舍就經營起家教中心、賺取生活費，並受邀到補習班教課，學生時期每月就有3~4萬元的收入。畢業後看準時機跨入保險業，創立華瀚保險經紀人公司，雖然已退居幕後，但仍是大股東；華瀚目前也有IPO的規劃，在保險經紀市場佔有一席之地。

楷模張祐銘的同學、朋友特地前來祝賀。圖/葉圳轍

談到掌握時機、危機入市，張祐銘90年代投入網咖市場，也是經典之作。尤其2003年SARS期間，在房地產低迷之際，廣租黃金地段大坪數店面，訂定「網咖當餐廳」的經營策略，創新業界模式，全盛時期兩岸有近40家分店，是全台最大網咖龍頭，年營業額高達8億元，締造亮眼營運成績，也累積後來跨足房地產、化工、科技業的資本，開啟集團事業的雛型。

進入房地產業，直接挑戰高端豪宅市場

值得一提的是，張祐銘進入房地產業，乃是從法拍屋、處理不良資產開始，經過多年的蟄伏，深刻了解市場後，跳過「先有再好」的過程，直接挑戰高端豪宅市場。

當時張祐銘帶領轉型中的上曜開發，在南部富人購屋還以「透天厝」為主的年代，選定「好野人」群居的台南湖美別墅區興建大坪數巴洛克崗石高層豪宅，此舉不僅同業看衰、銀行不認同，光建造都審就近二年，阻力之大可想而知。

希望能提供更好的居住品質，是張祐銘投入興建豪宅的主因；即然要做，就要最好。事實證明，張祐銘的膽識、判斷、超前的思維，獲得市場的認同。

10年前上曜「湖美帝堡」建案的推出，以超越台北帝寶的建材規格，每坪開價27~40萬元，與當下台南大樓公寓每坪10餘萬元相較，可為天價。但好的產品自己會說話，該案在短短數月內狂銷8成，讓沉寂10幾年的府城房價開啟全新的局面，也帶動台南高層豪宅銷售熱潮。

上曜建設之後相繼推出「湖美帝璟」、「帝凡內」、「梅菲爾」及目前在台南九份子重劃區的「湖映白」等，在建材、耐震係數、樓高、社區環境營造…等都成為當下的指標建案，在台南已塑立高層豪宅的品牌形象。

曾擔任億載會第十七屆會長，明(2023)年邁入「知天命」年歲的張祐銘，目前旗下擁有包含永捷創新(4714)、上曜建設(1316)、信立化學(4303)…等多家上市櫃公司，事業版圖橫跨化工、建築、房地產、光電、網路科技及保險等；張祐銘強調，秉持初創業時的精神：堅持信念、永不放棄，未來將透過轉型、創新、併購，目標希望在10年內，讓旗下每家上市櫃公司都能達到百億元的市值。這是張祐銘對自己的期許，也是下半場人生挑戰的開始。

永捷創新科技總經理黃南豪獲頒創業相扶獎

文/葉圳轍

張祐銘帶領永捷創新，將傳統PU樹脂轉型往高階科技材料發展，帶動公司業務蒸蒸日上，其背後有著堅強的執行團隊，關鍵靈魂人物永捷總經理黃南豪，具備強而有力的執行力，是張祐銘不可或缺的得力幫手。

黃南豪原服務於南科電子業，專長是技術與管理，來到永捷後，運用永捷30年的化工基礎，成功開發多項新技術；2018年更主導取得工研院技轉配方，投入OLED耐磨層關鍵材料研發，並有豐碩的成果，對永捷未來營運產生關鍵的影響。

永捷創新總經理黃南豪，具備強而有力的執行力，獲頒創業相扶獎，是張祐銘不可或缺的得力幫手。圖/葉圳轍

張祐銘透露，他與黃南豪的個性互補，兩人合作密切；黃南豪對於每件事都有深入觀察與獨到見解，且具備強而有力的執行力，讓他無後顧之憂，可以全力帶領集團向前衝。

比張祐銘年幼一歲的黃南豪說，張董有衝勁、有理想，給員工下屬很大的揮灑空間與舞台，能凝聚團隊的向心力，全力向願景前進。

黃南豪強調，在張董帶領下，未來永捷將利用多年研發PU樹脂經驗，發展複合材料嵌合不同樹脂結構，提高複合材料在不同基材間相容性，發揮奈米粉體特性，提升產品表現，進入銅箔基板、觸控薄膜、表面處理等產業，以滿足市場需求，提高本業競爭力。