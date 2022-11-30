太陽能電廠不可不知道的事！

電廠被放牛吃草，沒有定期查修、清洗將可能侵蝕投報率，甚至慘賠收場

隨著環保永續概念意識抬頭，國內太陽能電場如雨後春筍般愈建置愈多，當投資者跟風且一頭熱投資綠能電廠時，卻忽略最重要的定期查修電路、清洗太陽能板等日常保養，有的放牛吃草、有的發電效益降低還渾然不知，嚴重到電路異常不再發電、甚至導致電廠失火，才發現要正視與搶救，往往都為時已晚。

然而現階段新設電廠愈來愈多，卻極少數提供專門且專業維修保養太陽能電廠的公司，使得2～5年保固期將至的電廠擔憂後續維護修繕等問題，有的則是電廠狀態太差，沒人願意服務維修，各種交雜因素的積累，導致愈來愈多孤兒電廠產生的問題。

在2022年能源展會上發現唯獨一家以專門維修保養太陽能電廠之公司，即是「台灣達修維運公司」，4年前他們看準龐大電廠維運商機，便投資數千萬培育維修人才及設備，提供電廠定檢、查修、清洗、改良、健檢、空拍熱顯影、監控服務以及客製需求等服務，目前代管2,500多個電場，且市占率持續成長中。

台灣達修維運公司董事長蔡安德走訪位於彰化海線的某電廠，發現太陽能板年久未清洗，因積水積塵在模組上產生熱斑，降低發電效能；蔡安德表示，像這類蓋好電廠後卻沒人管理，光電板壞掉也沒有專人來修繕，投資人的投報率每況愈下後，才求助於達修公司的案例非常多，因此台灣達修維運公司不斷地教育市場和投資者，要有對太陽能電廠保養維護的正確觀念，注重日常保養與維護，才能降低孤兒電廠的發生。