2022跨境電商趨勢 疫後商機、數據創新

疫情不僅加速各國數位轉型發展，也讓電商成為各國產品出海銷售的重要通路之一，促成電商在數位行銷科技、數據創新應用等相關領域上百花齊放，數位發展部以協助各行各業數位轉型為己任，數位產業署的中心政策是RISE(Resilience是韌性、Integration是整合、Security是安全、Empowerment是賦權)，透過提昇產業供應鏈韌性(R)、整合及協調各單位資源(I)、推動資安產業發展及人才的培育(S)，以及推動各單位擴大創新應用(E)來提昇整體產業發展。

數位發展部數位產業署於11月30日舉辦「2022跨境電商趨勢論壇：回顧疫後商機、探索數據創新」活動，邀請到PChomeSEA、恆昌盛、好物飛行等長期深耕海外市場的電商業者，以及WeMo Scooter、威朋大數據等具有豐富數據應用經驗的業者，一同為想藉由拓展電商、數據創新等數位經濟版圖進而尋找新商機的臺灣企業，帶來美國、東南亞等地市場最新商情，並分享國內外電商、數據創新發展趨勢。

數位發展部數位產業署與出席本次活動的泰國DITP、馬來西亞MATRADE駐臺代表一同慶祝第一屆臺泰聯合網購節、第四屆臺馬聯合網購節圓滿順利，期待未來能進一步深化彼此合作關係，除帶動更多臺灣的電商品牌跨出海外，也可以介紹臺灣的數位平台服務給海外消費者。此外，數位發展部在活動中頒發合作夥伴獎以感謝大力支持網購節活動的業者，並頒獎給今年創下銷售佳績的賣家。

本次活動也邀請到從事跨境電商的重量級業者出席與談，「恆昌盛」經營美國電商市場多年，協助不少臺灣業者經營Amazon電商平台。今年在政府的輔導下，恆昌盛開發精準預估發貨量、測試產品首圖及優化產品評論等三項雲端服務，幫助臺灣業者掌握Amazon平台的演算法則，獲得更高的流量與點擊率。

「好物飛行」是馬來西亞電商市場的先行者，瞭解當地消費者習慣實體門市消費及先體驗再購買。今年在政府輔導下，好物飛行於馬來西亞大型百貨公司內開設實體門市，以開發華人與年輕人以外的客群，搭配O2O虛實整合方案，邀請網紅到實體門市直播或貼文，將線上粉絲導流線下門市體驗，現場打卡或加入會員還可獲得折抵優惠，吸引消費者線上回購。

「PChomeSEA」是深耕泰國電商市場的專家，當地社群電商盛行，但電商與社群賣家合作成本高，社群賣家分潤至少抽30%，因此電商希望精準媒合網紅實質帶動銷售。在政府輔導下，PChome SEA測試不同類型商品搭配不同賣家類型與不同合作方案的銷售效果，找出最有效的社群賣家合作方案以帶動銷售。

本次活動除邀集上述貴賓、業者到現場分享經驗與相互交流外，活動現場也展示政府在推動跨境電商發展的計畫成果，讓與會的業者更加了解政策推動方向及產業可運用的輔導資源。本次活動並於跨境電商Facebook粉絲專頁上直播，總計超過200人參與。