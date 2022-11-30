經濟部促成 日商東京威力科創 深耕臺灣

打造臺日半導體韌性供應鏈生態系

日本第一大、同時為全球前三大的半導體設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron Limited，TEL）在臺灣將持續擴大布局，於11月25日舉辦臺南辦公室動土大典，邀請行政院沈榮津副院長、經濟部王美花部長及工業局連錦漳局長等政府官員，以及重要合作夥伴共同啟動開工動土儀式。

東京威力科創（TEL）主要產品為半導體及平面顯示器生產設備，未來投資臺灣以先進製程開發、在地供應鏈發展及全球人才培育等三大發展重點，在臺南成立之營運中心，主要作為半導體設備關鍵零組件之生產製造及維修中心，而新竹主要作為先進製程研發總部及先進半導體設備全球教育訓練中心。

經濟部指出，東京威力科創自民國85年在臺灣成立子公司，過往在臺南僅提供專業技術服務與諮詢，本次擴大布局在臺南成立之營運中心，將與超過60家臺灣供應鏈廠商合作推動重要零件現地製造，聚焦於半導體設備零組件在地加工、技術與維修中心發展，預計投資新臺幣18億元興建辦公室及維修中心，可提升臺灣廠商技術核心實力，有助於我國半導體產業整體發展，同時也能促進當地就業機會。

經濟部表示，臺灣在全球生產半導體供應鏈上扮演重要角色，政策推動半導體供應鏈韌性強度至關重要，又有鑑於臺灣與日本在半導體供應鏈具有互補性關係，目前臺灣IC設計位居全球第二，晶圓代工及IC封測為全球第一；而日本在半導體材料及設備是全球重要的供應商，因此鼓勵日商在臺灣持續深化布局，本次TEL深化在臺投資布局，將有助於強化臺日半導體供應鏈韌性，並打造更穩固的供應鏈生態系。