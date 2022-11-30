亞航執行GOCO案成效佳順利續約5年 合約預估達133億元

軍機穩定、民機復甦，能有效掌握後疫商機，營運展望樂觀成長可期

亞洲航空(2630)與金賓汽車共同承攬「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營案(GOCO)」，自107年1月1日開始執行，合約期限為111年12月31日，迄今營運績效良好，於11月25日完成續約案簽約，合約效期自 112 年 1 月 1 日至 116 年 12 月 31 日，合約預估總價新台幣133億元。空軍二指部GOCO案順利完成續約，成為國防產業釋商案重要指標。

亞洲航空(2630)與金賓汽車共同承攬「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營案(GOCO)」，依約期間營運績效良好者得續約 (後續擴充)乙次(5年)。如今該案順利續約5年，正顯示亞航在執行GOCO案之履約績效獲得高度肯定。

亞航公司承接「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營案（GOCO）」，除滿足軍方交修需求外，為活化與提高移轉資產運用率與增加國庫收入，積極研擬擴大軍工廠維修產能，規劃台中附件廠申請航太特殊製程(NADCAP)認證，期望未來提升成為台灣航太電鍍中心，提供國內航太業界特殊機件電鍍需求支援；另在屏東民航站已關閉停用下，為使其符合國際民航組織(ICAO)規範，委外協助繪製屏南機場周邊障礙物圖資調查與儀航程序，促成國籍及外籍民航機順利於軍用機場降落與進入屏東飛修廠進行維修，為 GOCO案第三方營運創舉與重要里程碑，提升國有民營案第三方營運績效，展現亞航公司長期經營之意願與決

心。

亞航公司依約於109年9月向國防部提出續約申請，經續約評議委員會於110年3月審議通過，亞航公司及金賓公司履約成效符合續約標準，並於 111年11月18日完成議價，11月25日完成續約案簽約。

完成「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營案(GOCO)」續約後，亞航公司軍機業務保持穩定，隨著疫情趨緩，各國邊境陸續解封，民機維修市場將迎來驚人的復甦，在軍機穩定、民機復甦的業務展望中，亞航公司未來營運預期將持續成長、前景可期。