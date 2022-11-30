地熱發電新里程碑！結元攜手國際大廠Ormat共同開發北台灣

取得台灣第一張地熱電業執照的將捷集團子公司結元能源開發，於本月23日下午，與台灣一級鑽井公司豐宇綠能和全球領頭的地熱設備製造商ORMAT，聯合舉行三方合作意向簽約會議。本次三方合作，將匯合國際與台灣在地力量，共同開發新北與宜蘭地區裝置容量達20MW以上之地熱發電廠。由豐宇綠能進行鑽井與電廠興建、ORMAT協助案場開發以及提供ORMAT的OEC 系統，再由結元能源開發進行電廠營運管理。在台灣實現完善地熱產業鏈的垂直整合，進一步把現有及未來的案場提升到100MW的裝置容量，協助台灣在2050年達成淨零排碳的宣言。

將捷集團子公司結元能源開發為台灣地熱發電產業的領導者，多年來專注於地熱發電相關產業之研究開發、整合創新及應用。由結元能源開發與台灣汽電共同開發的4.2MW宜蘭清水地熱電廠已在2021年11月正式商轉，每天可供給宜蘭1萬戶的小家庭使用，且不受天候影響。目前結元能源開發正積極擴展新北市硫磺子坪地熱發電示範區，預計2025完工，裝置容量可達4MW以上。此外結元能源開發也同步規劃擴大宜蘭清水地區的地熱資源，推動國內地熱能源的發展。

ORMAT Technology, Inc是一家位於美國、擁有57年雙循環發電機組開發經驗、自營超過1.1GW的地熱電廠營運公司，為全球雙循環系統裝置容量最大的地熱電廠營運公司。ORMAT公司生產的機組供應全世界78%的雙循環地熱發電廠，遠高於其他雙循環發電系統製造商，同時是全球唯一整合了探勘、鑽井、工程、製造、興建和運轉服務的地熱開發商，此次合作也將為台灣地熱發展注入更多動能。

而身為台灣一級鑽井公司的豐宇綠能，為地熱產業鏈提供探勘、建井、電廠EPC興建及熱源鑽探取熱技術發展，於宜蘭清水、新北大屯山群等地熱重鎮擁有豐富地熱井建置、取熱與地熱電廠興建等實績。也是地熱發展不可或缺的重要角色。

結元能源開發林嵩烈董事長致詞時也提到，綠電對台灣的未來非常重要，應該要是全民一起來支持。而只有持續成功商轉的電廠，才能帶給產業、政府甚至是民眾對地熱的信心。結元也希望透過這次國際間合作，持續推動台灣地熱發電建設，給下一代更明亮的未來。