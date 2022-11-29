卡訊「智慧會議室解決方案」深受科技大廠青睞

卡訊「智慧會議室解決方案」明年進軍「個人市場」

卡訊電子成立於1991年，全台灣眾多會議與公共廣播系統都是來自卡訊電子，包括總統府、行政院、中央氣象局、中研院生技園區及政大、中山、成大等多所國立大學都是使用卡訊的產品，市占率高達6成，不僅是全國第一，其自有品牌BXB，31年來已行銷全球超過50個國家。

時代在進步、技術亦不斷創新，尤其近年因疫情使得居家、遠距上班的需求大幅增加，視訊會議的使用更是大宗。卡訊電子總經理洪誌臨更深感數位轉型的重要性，當時每年投入上千萬元進行技術研發，過程可謂篳路藍縷，所幸皇天不負苦心人，以影音串流技術推出的智慧會議系統，大獲企業主好評，「我們跳脫了以往類比式聲音系統，結合影音物聯網技術，發展智慧型會議系統，日月光、上銀科技等大廠，都是我們的客戶。」讓卡訊電子在市場上保持龍頭地位。

洪誌臨總經理。圖／卡訊電子提供

如何持續維持在市場上的領先地位，仍是卡訊電子接下來的挑戰。洪誌臨透露，數位轉型仍持續進行，首先公司內部如火如荼重新建構BI系統，「我們希望在工作流程中的錯誤，不要跑到最後一關，也就是不要讓主管最後再來Debug。」透過設置儀表板，若有任何問題就會發出警示訊息，提醒員工立即改正缺失之處，可免於負擔後續的無效成本，「我們公司內部的數位轉型也是未來的商務模式，透過影音溝通系統，能即時解決問題，降低溝通成本。」

卡訊電子向來致力於開發B2B系統類產品，而這類產品的優勢是容易做到差異化，在市場上擁有獨一無二的價值。洪誌臨表示，以往產品的銷售方式是透過經銷商推廣販售，幾乎不接觸終端使用者（end user），好處是毛利不錯，且業務上的人事成本較低，透過經銷商的宣傳，也能達到價值擴散。但缺點是因為較少接觸終端使用者，可能會面臨與市場脫離的危機，「哪天市場出現變化，或終端使用者的需求已經改變了，我們卻一無所知。」

此外，「當發展出新產品，其實經銷商沒有辦法達成完整的價值傳遞。」對此，卡訊電子去年（2021）成立專案業務部，洪誌臨表示，專案業務部直接和終端使用者溝通，鎖定於幫助客人實現在場域上數位化的需求，而不以牟利為當下最大的抉擇點，「畢竟我們是品牌廠，如何協助將產品運用在客人的場域上，是成立專案業務部最重要的使命。」

卡訊智慧會議室。圖／卡訊電子提供

然而，專案業務部的成立，是否會與經銷商的利益產生衝突？洪誌臨說，「經銷商一直是我們密切合作的好夥伴，因此專案業務部僅是在前端做價值傳遞，但安裝、施工，以及後續的維護，皆由經銷商辦理。」這樣的優點是經銷商不需要先透過教育訓練，才能進入市場推廣產品，現在透過做中學的方式，就能學習我們的系統。 2022年已進入尾聲，對於明年的展望，洪誌臨表示，「我們要進軍個人商務市場，如果在市場上沒有佔有率，就是沒有影響力。」他希望讓每一個人都能對BXB品牌有所認識，而鎖定個人使用的產品，是最快的途徑。把原先屬於一個空間的產品，縮小到個人會使用的產品，讓客人隨時隨地都能進行高品質的會議討論，提升工作效率，因此明年卡訊電子將開設電商網站，並鎖定35-55歲白領族群，期望更多人透過認識BXB，用科技打破溝通的疆界。