Panasonic變頻高效型除濕機　極速除濕、極靜舒適

台灣平均濕度高達80%，容易滋生黴菌、塵蟎及過敏原，誘發呼吸道疾病，隨著秋冬季節來臨天氣更濕冷，如此長時間處在高濕環境，恐會嚴重影響健康。Panasonic連續14年稱霸除濕機銷售第一，除濕力、省電力的效能一直廣受好評。為了回饋消費者的愛戴與提供更多生活的便利，特別推出目前唯一台灣製造高規精品級變頻高效型除濕機。

該款除濕機搭載業界唯一的INVERTER X W-HEXS變頻省電雙科技，採用變頻雙轉子壓縮機，去除濕氣更快速，讓除濕效率提升50%。此外，榮獲開發專利獨家的雙重除濕系統，能擴大氣流進氣方向，捕捉更多的溼氣，以更低的電量達到相同的除濕效果，省電效能再提升64%，讓你即使在夜晚除濕也安安靜靜不擾眠。

另搭載日本獨家技術 nanoe™X能輕鬆解決生活上的困擾，不僅有效抑制新型冠狀病毒、PM2.5及流感病毒達99.9%，還能10倍速消除異味。貼心的烘鞋烘衣專用配件更是好幫手，可集中烘乾鞋類及深入衣櫥衣櫃，在烘乾的同時釋放nanoe，不只乾爽並抑菌防霉除異味。

由於老舊除濕機而引發自燃的新聞頻傳，讓民眾使用時總是提心吊膽，Panasonic擁有業界最多的35項安全裝置，全機種採用防燃材質設計，多重防護使用最安全，就算外出除濕也超安心。再加上HOME IoT智慧聯網功能，外出時透過手機Smart App遠端即時操控，隨時啟動除濕機，自動偵測、主動調節，打造居家環境最佳的濕度與空氣品質。在家也能透過智慧聲控隨心操控，讓智慧生活隨手可得，生活更便利。

想要選購適合居家空間坪數，同時又能兼顧省電及安全的除濕機，連續4年贏得信譽品牌白金獎最高肯定的Panasonic就是你的最佳選擇！即日起至2023年2月25日止，凡購買Panasonic除濕機指定機種，買就送曬衣架或白玉玻璃碗組，還有限定送台灣松下60週年紀念對杯。感恩有禮賞限時優惠，時刻維持家中乾爽就趁現在！