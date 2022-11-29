2022 SDIA Award-前瞻顯示大賞 「看」見未來智慧新生活

經濟部工業局為加速新興顯示技術產業鏈的商轉，於110年正式成立「智慧顯示產業跨域合作聯盟(Smart Display Industrial Alliance, SDIA)」，積極推動面板、零組件、軟體、系統整合與服務應用之跨產業合作，以促成全方位系統跨域整合方案產出。SDIA今(29)日於臺大醫院國際會議中心2樓盛大舉辦「2022 SDIA Award-前瞻顯示大賞」頒獎典禮暨成果發表會，頒發獎項給12件優質的智慧顯示創新計畫，現場邀請眾多產官學界重要貴賓共襄盛舉，藉以表揚國內廠商對於拓展前瞻顯示技術的投入付出，並有效提昇國內智慧顯示產業形象，一同見證臺灣顯示產業於國際市場豐沛的競爭實力！

2022 SDIA AWARD前瞻顯示大賞頒獎典禮，經濟部工業局陳佩利副局長出席致詞。圖／SDIA提供

經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）為鼓勵智慧顯示產業廠商持續精進前瞻顯示技術、並促進其研發成果導入跨域產品應用，今年特別舉辦「2022 SDIA Award-前瞻顯示大賞」選拔活動，以「市場性」、「創新性」、「技術性」等重要指標進行評選，分別選出金質獎、銀質獎、銅質獎、佳作等獎項，藉以表揚參加廠商在拓展前瞻顯示技術的投入付出，並提昇台灣顯示產業形象及市場競爭力，有效為產業發展挹注動能及推動產業再升級。

「2022 SDIA Award-前瞻顯示大賞」評選以符合前瞻顯示技術研發為核心，同時對應技術突破之產品中進行遴選，於今(29)日頒獎典禮中頒發獎項，「金質獎」由友達光電股份有限公司、群創光電股份有限公司、錼創顯示科技股份有限公司獲獎，「銀質獎」由元太科技工業股份有限公司、隆達電子股份有限公司、達運精密工業股份有限公司獲獎，「銅質獎」由方略電子股份有限公司、智晶光電股份有限公司獲獎、睿生光電股份有限公司、，「佳作」由台灣奈晶股份有限公司、英特盛科技股份有限公司、啟耀光電股份有限公司，同時活動現場展示得獎產品成果，一展臺灣智慧顯示產業的傲人實力！

「2022 SDIA Award-前瞻顯示大賞」活動現場特別邀請經濟部工業局陳佩利副局長、智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)柯富仁及吳志毅會長、工研院電光系統所張世杰所長到場支持與指導，經濟部工業局陳佩利副局長表示「獲獎的12個優質案件，同時兼備市場性及技術性，實屬不易，也希望能以得獎案件來申請產創平台-主題式計畫，更深入研發力道，促使解決方案落地，推動「民眾有感」的智慧生活」。

前瞻顯示相關技術布局各有所長，未來SDIA將持續協助智慧顯示產業，轉型升級朝向高附加價值產品或系統整合應用服務，鼓勵各領域發展應用解決方案，並落地場域，帶動整體智慧顯示產業轉型升級，開創產業應用之新藍海。