TTA首創智慧診療劇場　Showtime助智醫新創探商機

國家科學及技術委員會Taiwan Tech Arena臺灣科技新創基地（TTA）南部據點於11月29日由國科會許增如處長及南部科學園區管理局蘇振綱局長，共同為「TTA 智慧診療劇場Smart Medical Reality Show」揭開序幕！

國科會產學處許增如處長盼串聯跨部會與國際資源，助新創前進智慧醫療藍海。圖／TTA提供

由知名演員壯壯主演，整合雙邊新創團隊技術，創意詮釋現今生活中所面臨的醫療問題與智慧診療解方，並特別邀請國際科技大廠參與融入劇中，與現場新創團隊零距離互動演繹並點評，TTA盼以此創新模式協助加速新創前進智慧醫療藍海，進一步推升新創國際視野。

劇場由知名演員壯壯領銜主演，創意演繹現今生活中所面臨的醫療問題，及如何透過新創團隊創新技術，提供以「智慧診療」及「長照治療」為主軸之診療解方。圖／TTA提供

TTA 擔綱國際鏈結平臺的導引者，開創新穎的互動式診療劇場，攜手精準健康產業群聚的南科管理局，偕同國際生醫與科技大廠AstraZeneca（AZ）及AI醫療設備大廠NVIDIA代表，共同帶領TTA與南科雙方新創團隊齊聚「Action」。

此次劇場以「智慧診療」及「長照治療」為題，首場透過神經元科技的穿戴式腦健康管理系統、傑尼斯ezOxygen智能肺活量穿戴裝置，及奇翼醫電Beatinfo ECG穿戴式生理訊號量測裝置，監測心、腦、肺等人體至關重要的器官，大幅提升醫病關係與品質。第二場次透由翔安生醫Re-Minder智能止血警示裝置、福寶科技的主／被動力量輔助復健器「NimBo肌力寶」，以及智遊科技自主開發的智慧健促服務系統，多管齊下給予長者合適的精準復健方案，打造兼顧長者尊嚴、增加復健意願，讓子女安心的友善循環。

兩場情境體驗帶出新創技術創新觀點，並借重國際典範經驗，由AZ創新部門主管黃遵翰，分享與印度新創合作提升早期肺癌診斷率，透過AZ A.Catalyst Network 內外部夥伴，已協助落地並對接至20 多個國家。NVIDIA亞太區智慧健康醫療解決架構團隊黃宗祺總監，則分享透過智慧健康醫療協助各大公司機構，有效導入智慧解決方案於奇美醫院、署立桃園醫院、臺北醫學大學等實際案例，加速高齡化時代下長照治療未來走向。

本次的智慧診療劇場是一個開端，象徵未來更多改善生活的科技，將由新創來一一實現。TTA 南部據點槓桿英、美國際企業資源，並期待與南科管理局豐沛新創資源，如AI_ROBOT自造基地、南科創業工坊與南科精準健康產業聚落等，建構多元合作模式，並串聯周邊學研能量，激發創新應用事業化發展，描繪出新創於全球市場疫後的新篇章。