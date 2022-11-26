東京威力科創 台南營運中心動土

全球前三大半導體設備製造商Tokyo Electron (TEL)在台子公司東京威力科創25日舉行台南營運中心動土大典，為了感謝政府對半導體產業的支持，現場邀請政府官員及重要合作夥伴共襄盛舉，並啟動開工動土儀式。台南營運中心預計於2024下半年完工，使用面積約35,000平方公尺，預估將可容納近千名員工、促進當地就業機會。

台灣半導體產業扮演全球科技供應鏈關鍵角色，根據國科會統計指出，2022年在半導體業帶動下，國內三大科學園區營業額將有機會突破4兆元新高紀錄。為服務客戶，東京威力科創於多年前已進駐南科提供專業技術服務與諮詢，未來將聚焦於在地零組件加工、技術與維修中心發展，帶動南部人才與廠商技術核心實力、縮短與客戶及供應商距離，以降低採購運輸與時間成本為目標，盼藉此強 化南台灣的半導體供應鏈。

東京威力科創自1996年在台設立，至今已深耕二十六年，期間除了積極服務客戶、推廣業務外，更訂下先進製程開發、在地供應鏈發展、全球人才培育等三大目標。受饋於三大目標的設立與執行，東京威力科創近年在業務、技術、人才等三大層面皆創造出亮眼成績單，讓TEL集團不僅是世界級半導體設備領導者，也成為跨國公司在地化發展的典範。

在業務及技術面，近年在物聯網、人工智慧及5G通訊等技術蓬勃發展趨勢下，東京威力科創看準產業對半導體晶片的需求，持續研發沉積製程設備、塗佈顯影機、蝕刻機與洗淨製程設備等核心業務。TEL集團可說是業界唯一能全面支援半導體四個關鍵連續製程的設備商，其先進設備不僅能夠為客戶解決技術難題還兼顧高效產能，有望為客戶節省製程時間與成本。在技術面，TEL集團將持續投資，預計在五年內投入至少一兆日圓進行研究開發，積極的技術投資成為公司創下超越市場成長的關鍵之一，與EUV曝光機搭配的光阻塗佈顯影機台，更幾乎擁有100%市占率。為了開發先進製程，東京威力科創在台設立了研發中心，是業界少數在台維持12吋先進實驗室運作、協助客戶共同開發最新技術的國際設備供應商。



基於現地的供應鏈發展，東京威力科創不只積極促使台灣廠商加入國際供應鏈，更是在台南設立委託製造中心，至今已製造並銷售數千台的12吋先進晶圓設備。在人才面，公司員工人數近三年以倍數成長，除了積極擴大招募及增設據點外，東京威力科創長期推進產學合作計畫，主辦的機器人大賽活動已邁入第七年，除了提供學生一展長才的舞台，更吸引半導體產業潛在人才參與並於賽事過程中快速累積實務經驗。

東京威力科創台南營運中心預計於2024下半年完工。圖╱業者提供

此外，為響應政府人才培育政策，近期支持清華大學半導體研究學院，不僅贊助經費與獎學金，東京威力科創技術長(CTO)也將於清華大學開課，提供專業產學知識課程，協助同學在最短的時間瞭解半導體產業知識，加深產學合作效益，盼培育在地優秀人才。對員工，東京威力科創建構完善員工福利制度，不僅提供多元補助及績效獎金作為激勵因子，更致力營造工作生活平衡、多元共融工作環境。除了育嬰假等福利與津貼，更提供優於勞基法的待遇、彈性工時、以及久任員工額外的年資假(refresh leave)，讓員工專注於工作無後顧之憂。

加速科技創新的同時，TEL集團也致力於強化環保成效，除了立下2030年減少據點70%碳排放（2018年比）與減少30%的產品中每個晶圓的碳排放量（2018年比）的中期環境目標外，也將以2050年零碳排放為長期環境目標，履行企業社會責任並創造更好的未來。