臺灣軟實力受肯定 今年榮獲11座國際大獎

軟協致力推動軟體、資服解決方案輸出，搭建邁向國際橋梁

由中華民國資訊軟體協會提名國內多項應用軟體解決方案角逐今年「資通訊界亞洲盃」美譽的「ASOCIO 2022 ICT Award」 及素有「資通訊界的奧斯卡獎」的「 WITSA 2022 ICT Excellence Award」兩項國際大獎，臺灣表現優異，共抱回 11座國際大獎。昨（11/25）由軟協邀集兩項大獎得獎單位在台北進行交流，此外，也在這場交流會中邀請由軟協主辦第八屆金漾獎評選出的創新團隊一同與會，期盼為資服業者提供技術交流平台與機會，搭建邁向國際舞台之橋梁。

軟協理事長沈柏延甫於11月受到ASOCIO會員國支持，當選ASOCIO新任主席。他表示，ASOCIO為一個代表亞太地區24個經濟體的ICT產業的指標，未來軟協將運用ASOCIO作為樞紐，串接各國的產、官、學、研，除了提升臺灣資通訊服務國際能見度，並媒合臺灣軟體、資服業拓展國際機會，同時以Digital Asia作為推動主軸，引領亞太軟體、資服產業邁向國際。

ASOCIO和WITSA為推動科技導入應用，每年分別舉辦ASOCIO ICT Award (亞太資通訊科技應用獎)及WITSA ICT Excellence Award (全球資通訊科技應用傑出貢獻獎)，遴選各國具代表性的落地應用案例與解決方案，認證各國符合獎項類別之應用案例與解決方案，鼓勵科技帶來創新、彌平數位落差，鼓勵產業數位化、政府數位轉型。2022年ASOCIO ICT Award全亞太共10國共53件提案，臺灣勇奪共4座國際大獎；而今年WITSA ICT Excellence Award，全球共18國提名角逐總案數達109件，臺灣勇奪共7座國際大獎。

軟協理事長沈柏延（右3）、數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂（左3）及榮獲「ASOCIO ICT Award」亞洲大獎團隊共同合影。圖／軟協提供

為鼓勵創新技術、運用數位技術協助產業創新營運，軟協也已連續舉辦八屆金漾獎，遴選臺灣具創新潛力的解決方案，並透過資通訊國際組織，為臺灣資服業者提供與世界交流的機會，並協助輸出臺灣優秀應用標竿案例到國際舞台。

鏈結國際，奠定領導地位

受邀出席交流會的數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂表示，產業署未來將著力推動數位投資、培養數位人才、整合產業生態系，協助產業轉型升級。軟協長年運用國際資通訊組織，鏈結我國軟體、資服業，許多優秀數位解決方案與場域應用案例也都獲得國際認可，並在國際舞台上展現成果與經驗，在各國奠定臺灣深厚的軟體、資服業領導地位。

今年獲得二項大獎的高雄市政府副市長林欽榮則期許未來能透過ASOCIO平台，輸出臺灣及高雄智慧城市解決方案與應用案例，並加強雙邊與多邊多國合作，共同推動臺灣軟體資服業者進行國外合作。

沈柏延表示，ASOCIO不僅可扮演臺灣資通訊產業與亞太經貿業務鏈結的推手外，更可增加臺灣業者的能見度，未來將運用ASOCIO樞紐平台，串聯各國產官學研資源整合，促進各國軟體及資服業合作，強化外銷準備度，提升資訊服務業者全球行銷能力，協助國內業者掌握目標市場趨勢，提升業者對於國際市場政經環境熟悉度，並運用臺灣經驗推動亞太區域數位經濟發展及數位轉型，實現打造數位亞洲之願景。同時，也能藉由ASOCIO這個平台，協助臺灣軟體業走向國際化。

軟協理事長沈柏延（右5）、數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂（左6）及榮獲「2022 金漾獎」得獎團隊共同合影。圖／軟協提供

藉國際平台擴大影響力

ASOCIO(亞太資訊服務業組織；Asian-Oceanian Computing Industry Organization)於1984年由臺灣、日本、韓國、澳洲與紐西蘭等五國倡議成立，至今擁有24會員國，係亞太地區最具代表性之國際資通訊產業組織。成立於1978年的WITSA(世界資訊科技暨服務業聯盟；World Information Technology & Services Alliance)，由全球五大洲，共86個國家的ICT同業團體會員所組成，為全球最大並代表全球90%以上資訊科技與服務市場的資訊及通訊科技國際組織，致力推動ICT產業自由化發展並破除各國貿易障礙。軟協為臺灣最具代表的資訊產業公協會，長期參與 ASOCIO和WITSA兩大國際資通訊組織，藉此擴大臺灣資服產業產值及影響力，扶植創新創意之優秀資訊應用產品，鏈結國際市場。