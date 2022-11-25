緯育TibaMe 推中小企業雲端培訓平台解決方案

「數位轉型」跟「淨零碳排」為全球產業兩個重要課題，它們改變了你我的生活型態、也改變了產業遊戲規則。多數大企業有能力找到好的人才做數位轉型，但反觀台灣企業大部分是中小企業，能順利轉型的是少數，還是得倚靠更多數位策略與方針來應對。

轉型已是必然 中小企業卻卡關重重

企業策略佈局固然重要，但關鍵解方仍在人才，要培養得出好人才，才能幫台灣企業升級。「我敢說超過90%中小企業都知道數位轉型很重要，但轉型攸關產業文化特性，對許多中小企業來說，光是如何將內部系統及流程「數位化」就已讓很多企業卻步，更別提數位轉型如何分階段進行及如何有效協助人才數位技能的提升，加上員工的心態調整也是一大挑戰，」緯育TibaMe副總經理黃永鑫提出他多年與企業站在第一線的即時觀察。

同時，緯育TibaMe企業培訓處經理黃沛銘也補充說明，以人才培訓的角度而言，中小企業因公司相同職能的人數相對較少，人資部門在推動教育訓練時，往往面臨到職能或主題學程的方式進行規模化培訓著實不易，而近年興起的雲端培訓系統，中小企業若希望擁有自己的雲端平台，需要投入一筆不小的成本。

有感於中小企業在人才培訓需求上，往往受限經費預算及人數規模，且培訓效果難以衡量，甚至在決定導入數位培訓系統時，發現使用門檻過高而作罷，緯育TibaMe也開始思考如何協助中小企業在數位人才培訓上能更有效落地發揮。

協助中小企業導入可負擔且快速上手的雲端培訓平台方案

緯育TibaMe身為全台最大的數位人才培訓平台之一，過去服務超過上百家企業租用緯育的雲端培訓平台，多數為300人以上的中大型企業客戶。而緯育也將在今年年底推出給中小企業可負擔且快速上手的雲端培訓平台方案，自動化訓練管理機制搭配視覺化的訓練統計圖表，讓企業人資輕鬆追蹤與檢核整體訓練成果與成效，除了擁有自己的培訓平台外，系統更結合緯育TibaMe線上課程，提供業界各領域優秀名師線上課程，協助中小企業可依公司人才需求，選用優質的線上培訓課程。

黃永鑫最後也表示：「如何協助企業照顧到每一位使用者的需求，一直是緯育TibaMe這個學習平台最初被創建的初衷；下一步，我們將持續透過內容、系統、服務等三大範疇的同步提升，打造全方位的學習生態圈，協助解決企業員工、HR 在進行教育訓練過程的各項痛點，進而達成企業數位轉型、人才永續以及學習的全場景模式願景。」