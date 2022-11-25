數位經濟勢力不可擋 112台南資訊月回歸辦理實體展

文/葉圳轍

台南擁有南科與沙崙智慧綠能科學城的雙經濟引擎，再加上政府大力積極推動之下，近幾年台南科技發展備受肯定！尤其「台南資訊月」透過臺南市電腦公會理事長吳進雄與全體理監事共同努力之下，這幾年以不同形式辦理，包含實體展覽或線上平台等多元方式進行策畫，透過實務平台交流，讓產官學界可串接更多資源並回流到教育系統，備受南臺灣中小企業主及民眾們肯定。

資訊月引領產業趨勢，創造學習平台，臺南市電腦公會理事長吳進雄表示，儘管COVID-19疫情肆虐取消實體活動，但台南資訊月近年來持續透過線上的推廣，持續不間斷地辦理活動，明(112)年度台南資訊月將再度回歸實體方式辦理展覽，預計辦理時間為112年11月23日至26日，目前已著手招商，邀請全國科技產業共襄盛舉。

明(112)年度台南資訊月將再度回歸辦理實體展覽；圖為台南市長黃偉哲過去在台南資訊月現場與民眾互動的畫面。圖/臺南市電腦公會

吳進雄說，今(111)年「台南資訊月數位經濟論壇」，已於11月19日在大台南會展中心圓滿落幕，現場百人參與，線上同步直播湧入不少企業先進們一同關注未來趨勢。四位重量級與談專家學者包含: 引言人鴻泰資訊總經理陳志明、長榮大學國際企業學系系主任莊立民、商業發展研究院董事長許添財、國立中正大學資管系李有仁博士，透過論壇分享全球產業格局正如何翻轉中，鼓勵企業主們加速產業創新及優化產業結構。

圖為商業發展研究院董事長許添財在今年台南資訊月數位經濟論壇的演講。圖/臺南市電腦公會

該論壇廣受現場企業先進及民眾肯定，深度探討未來疫後的數位經濟發展趨勢，與台灣中小企業先進們掌握跨世代、跨境、跨領域、跨虛實等趨勢中掌握商機。

該論壇線上直播影片：https://www.youtube.com/live/HxzJAiTr9Hs?feature=share

「110台南資訊月經濟起飛」以影音回顧成果展方式辦理，將過往數年台南資訊月辦理精彩畫面回顧整理，帶領大家再次回到資訊月現場包含數位5G主題館、經濟部主題館、中科院國防主題館、綠能科技館、舞台區電競世界冠軍互動賽、統一獅封王見面會、親子天下小行星見面會等等。

臺南市電腦商業同業公會影音平台 https://www.youtube.com/@TNCCA