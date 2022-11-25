數位經濟勢力不可擋 112台南資訊月回歸辦理實體展
文/葉圳轍
台南擁有南科與沙崙智慧綠能科學城的雙經濟引擎，再加上政府大力積極推動之下，近幾年台南科技發展備受肯定！尤其「台南資訊月」透過臺南市電腦公會理事長吳進雄與全體理監事共同努力之下，這幾年以不同形式辦理，包含實體展覽或線上平台等多元方式進行策畫，透過實務平台交流，讓產官學界可串接更多資源並回流到教育系統，備受南臺灣中小企業主及民眾們肯定。
資訊月引領產業趨勢，創造學習平台，臺南市電腦公會理事長吳進雄表示，儘管COVID-19疫情肆虐取消實體活動，但台南資訊月近年來持續透過線上的推廣，持續不間斷地辦理活動，明(112)年度台南資訊月將再度回歸實體方式辦理展覽，預計辦理時間為112年11月23日至26日，目前已著手招商，邀請全國科技產業共襄盛舉。
吳進雄說，今(111)年「台南資訊月數位經濟論壇」，已於11月19日在大台南會展中心圓滿落幕，現場百人參與，線上同步直播湧入不少企業先進們一同關注未來趨勢。四位重量級與談專家學者包含: 引言人鴻泰資訊總經理陳志明、長榮大學國際企業學系系主任莊立民、商業發展研究院董事長許添財、國立中正大學資管系李有仁博士，透過論壇分享全球產業格局正如何翻轉中，鼓勵企業主們加速產業創新及優化產業結構。
該論壇廣受現場企業先進及民眾肯定，深度探討未來疫後的數位經濟發展趨勢，與台灣中小企業先進們掌握跨世代、跨境、跨領域、跨虛實等趨勢中掌握商機。
該論壇線上直播影片：https://www.youtube.com/live/HxzJAiTr9Hs?feature=share
「110台南資訊月經濟起飛」以影音回顧成果展方式辦理，將過往數年台南資訊月辦理精彩畫面回顧整理，帶領大家再次回到資訊月現場包含數位5G主題館、經濟部主題館、中科院國防主題館、綠能科技館、舞台區電競世界冠軍互動賽、統一獅封王見面會、親子天下小行星見面會等等。
臺南市電腦商業同業公會影音平台 https://www.youtube.com/@TNCCA