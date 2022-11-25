貿協找敲門磚領航助廠商前進美國市場

為協助臺灣廠商前進美國，外貿協會11月23日於高雄辦事處舉辦「美國市場攻略座談會」，邀請美國Telamon集團策略長Dr.Vincent Liu分享，吸引南臺灣近30家企業主及專業經理人與會。

根據分析，美國人口逾3億為全球最大經濟體，更是全球最大消費市場；加上今年通過產業政策法案，提供520億美元補貼在美製造半導體公司，2500億美元研發關鍵技術，5年1000億美元獎勵基礎研究等，間接提升關鍵技術及就業機會。尤其5G、AIoT、智慧製造、綠色能源、電動車、運籌管理等，可能受到翻轉，帶動全球供應鏈重組新契機。

Telamon成立逾30年，為美國企業於電信電子、電力系統、能源管理、智慧製造等領域，提供供應鏈及物流管理解決方案，其2021年營業額近8億美元。策略長Dr. Vincent Liu為知名產學專家，此次在臺已與華苓、佐臻及杰悉等企業交流。此次貿協特別邀請參與座談，為南臺灣產品前進美國市場，提供解決方案等建言。

此次包括儀器公會全國聯合會理事長羅文正、殷聖節能泵浦總經理吳漢明、崇瑋工業副總經理李佩馨、全球最大沙灘車製造商台灣金蜂創辦人林世昌、汽車扣件重磅廠商世德工業特助陳俊雄、化工大廠聚和發言人鄭仲生、德曜精密董事蔡證豐、鈦騰複合材料及台灣精品獲獎廠商儀展科技等企業高層親自出席，肯定Telamon成功橋接臺美異業聯盟之創新案例，並表示希望貿協組團前訪美國中西部Telamon供應鏈網絡，以群體力量協助臺商拓銷，發揮綜效。