疫後首場大型實體採購洽談會 韌性供應鏈夥伴大會

百位國外買主 電動車、電子資通訊來臺洽談旺

由經濟部國際貿易局指導，外貿協會執行的「韌性供應鏈夥伴大會」11月24日於臺北國際會議中心登場，這也是疫情爆發後首次恢復辦理國外買主來臺大型商洽活動，總計近40國270位國際客商將與500家臺灣企業，進行1,700場洽談；其中實體來臺達110位，160位則以視訊洽談。

活動另舉辦國內外商工會「領袖對談」，邀請近期供應鏈移轉受惠國的5個國家工商協會高層剖析供應鏈發展趨勢及臺灣機會。

主辦單位經濟部國際貿易局副局長李冠志於開幕典禮上指出，臺灣在智慧機械、電動車、高階自行車等均有豐富的國際合作經驗，能與各國經貿夥伴共同提升產業競爭力及開創疫後商機。外貿協會秘書長王熙蒙則提到臺灣擁有完整供應鏈的實力，企業在面對風險衝擊時，有足夠反應能力與因應對策，於有限資源下，即時調度，是值得全球合作的最佳夥伴。

由經濟部國際貿易局副局長李冠志（右四）、外貿協會秘書長王熙蒙（右五）、副秘書長李惠玲（右三）及四國商工會領袖共同開幕。圖╱貿協提供

買主來自供應鏈轉移受惠國 採購品項多元

全球政經情勢歷經美中經濟對峙、COVID-19疫情及俄烏戰爭後，國外買主積極與具備共同理念夥伴合作，建構具韌性、可持續性供應鏈夥伴關係，該趨勢可自過去兩年線上洽談會感受到，很多來臺外商亦是抱此目的與期望。

這次來臺買主以巴西、印度、越南最多，採購品項涵蓋電子資通訊、電動車及充電設備、機械與智慧製造、紡織、汽配包材等橡塑膠製品、消費性產品等；尤其以電子資通訊產品採購需求為多，如印度最大民營集團RELIANCE尋找智慧家居供應商，越南知名西貢交通機器總公司SAMCO、近來於印度孟買快速擴張的電動巴士新創EKA以及加拿大前三大電動巴士商MICROBIRD等皆提出電動巴士零組件與充電系統的合作方向。

印度GODREJ集團旗下，為印度乃至全球的消費者提供優質的工業產品和服務的 GODREJ & BOYCE，此次亦來臺採購建材家具五金及安控設備等。

機械買主則多屬專門引進全球知名工具機品牌之代理商，包括新加坡ICHI SEIKI、義大利NEOTECH、韓國ESHIMTECH、iKota、AT-PLUS等19家採購代表親自來臺。韓國iKota、AT-PLUS主要服務三星、現代汽車、KIA等企業，此次鎖定沖床設備。我知名沖床業者金豐表示，將盡快依韓商需求提供報價，亦相當高興藉此次活動開發潛在買主。於當地設有展示中心的義大利NEOTECH，此次以五軸加工機以及主軸、分度盤、刀庫等相關零配件為主；買主對基加科技在中心加工機的專業讚賞不已，希望立即取得報價並評估後續代理可能性。基加科技則提到該買主需求明確，且有能力滿足買主技術需求，是個適合的買主，相當期待後續合作。

國內網通大廠近期於低軌衛星相關產品積極開發，主攻B2B地面接收設備及家戶用設備產品，並搭配軟體與衛星服務進行串連。除現有家戶型、工業用與商業用的地面接收器外，更看好車用接收器發展。其中，洽談會許多買主來自印度，對於該商而言是一潛力市場。該企業表示，希望透過洽談會打入當地低軌衛星營運供應鏈，除終端天線、印刷電路板（PCB）、WiFi路由器等地面設備外，更希望衍伸至網路連接至用戶端的CPE（Customer Premise Equipment）。

我國目前低軌衛星已與美商共同合作開發，由於衛星技術研發過程，需要高度投入多項專業，可藉由投資直接鏈接海外新創公司，有效協助台灣廠商獲得太空供應鏈訂單，此次買主即為其中之一。

另此次全球韌性供應鏈廣邀全球計17國24家汽車零組件、巴士及能源業者來臺或線上共襄盛舉。根據Market and Markets研究報告，2020年全球電動巴士銷售量約13.7萬輛，至2025年銷售量將達57.5萬輛，年複合成長率達33%。而臺灣在電巴與充電解決方案具國際合作實績指標性業者，如成運、華德、創奕、唐榮、台達電子、馳諾瓦（飛宏子公司）、起而行綠能等，亦應買主需求參與本次採購洽談。

元宇宙大熱門 媒合數位內容合作夥伴

此外，「元宇宙」該熱門議題，特別邀請英、日、韓、波蘭、保加利亞、泰國、馬來西亞、印尼及菲律賓等9國買主參與。其中泰商TREE ROOTS ENTERTAINMENT GROUP透過創新內容與技術突破，開發多種內容與數位平台，期待針對電影、動畫短片、角色扮演遊戲等項目，透過活動找到臺灣動漫數位內容合作夥伴。

保加利亞商CLOUDWEB專營雲端建設與解決方案，並提供區塊鏈上的隱私與安全服務，欲尋找臺灣軟體技術的合作對象。另外，運用ICT技術投入教育產業的BRAINWARE，為保加利亞該領域翹楚，有意尋找臺灣遊戲發行商，其餘買主亦包括波蘭最大電子遊戲及周邊產品發行商CENEGA S.A.公司等。而韓國規模最大之内容商CJ ENM，則有意採購歷史劇、紀錄片、電影及現代劇播放權。總計20位買主，安排與33家臺灣業者，進行89場次媒合洽談。

此次來臺多位國外買主均對區塊鏈遊戲領域表達高度興趣，無論遊戲內容開發商、區塊鏈技術商、XR業者或系統整合商等皆是買主們積極洽詢目標。如虛擬貨幣交易所的泰國買主，其營運多元化的元宇宙經濟，區塊鏈遊戲將是未來營運主軸，對臺灣遊戲、動畫的精美豐富與具故事性，感到相當驚豔，期待雙方未來合作。

Avatar次世代視訊洽談 搶攻重磅買主商機

台灣經貿網亦引進高科技元素同步舉辦視訊洽談會，共有美、加、英、日、韓、德、荷、澳等18國，逾50家國際買主參加。活動採雙主題「Avatar次世代視訊洽談」與「全新Avatar VR核心產業館」，為台灣經貿網全產業企業會員搶進商機，並提供國際買主創新線上觀展商洽體驗。

此次重量買主有國人熟悉的宜得利家居股份有限公司（日本NITORI集團台灣分公司），希望能與臺灣業者洽談輕型農業梯、環保商務包、黑甲蟲智能頭盔、耐熱陶瓷煎鍋等產品。專業水處理設備製造且成立於美國的Pentair濱特爾跨國集團，此次則尋找臺灣PVC壓力管接頭業者合作。其他還有多位買主有興趣與臺灣業主洽談汽車配件、循環經濟、消費性電子等產品，與85家臺灣企業，進行近百場次視訊洽談。

台灣經貿網是面向全球、全產業行銷的B2B電商平台，成功導入Avatar次世代視訊洽談，為台灣企業的數位行銷增添利器。明年將升級結合人工智慧（AI）與數位分身(Digital twin)等技術，企業可DIY Avatar，在台灣經貿網企業專屬網頁中介紹其產品或公司，並於VR產業館中展示商品，協助企業於元宇宙中逐步落實國際行銷與商品展示洽談。

領袖對談剖析區域供應鏈發展趨勢與臺灣機會

「韌性供應鏈夥伴大會」領袖對談活動，由外貿協會副秘書長李惠玲主持，邀請印度商工總會會長Mr. Arun Chawla、印尼智慧運輸系統協會副會長Dr. Resdiansyah、越南商工總會秘書長Ms. Tran Thi Lan Anh、波蘭商業總會會長Mr. Andrzej Arendarski等國外工商領袖親自參與，而美國供應鏈管理經理人協會會長Mr. Mark Baxa則以遠端視訊方式出席與臺灣區電機電子工業同業公會常務監事游文光，共同分享供應鏈轉移的最新動向，剖析區域供應鏈發展趨勢，未來與臺產業合作的商機。

Mr. Arun Chawla談到全球有三大趨勢，數位化、永續、數位運用能力，運用AI技術能提升相關產業的快速發展；Dr. Resdiansyah則分享印尼建構工業IoT及大數據讓物流運輸更有效率，因此未來需用新興科技整合成為智慧供應鏈。Ms. Tran Thi Lan Anh提到，現今國際局勢是風險也是機會，有助於競爭力提升；Mr. Andrzej Arendarski說明面臨政經風險，企業須建構彈性合作對策，並找尋相同價值觀國家成為彼此信任合作夥伴；Mr. Mark Baxa談及保持供應鏈彈性並非易事，關鍵在於建立國際間戰略合作與信任關係。游文光認為，了解當地的文化及產業脈絡是拓展海外市場致勝關鍵。

貿協強調，明日將舉辦「全球數位經濟新商模趨勢論壇暨市調發表會」，邀請駐臺北以色列經濟貿易處處長杜亞維、美國矽谷加速器 Plug & Play 臺灣總經理洪大為、東南亞現金導購電商平台 ShopBack臺灣總經理隆章琪、臺荷加速器高級顧問夏尚樸、以色列創投基金Maverick Ventures 創辦人Mr. Yaron Carni、立陶宛新創輔導機構Startup Lithuania經理Ms. Akvile Dobromilskyte等六位業界專家與談，討論全球數位經濟及新商模的趨勢與機會。下半場則發表「全球數位經濟新商模市調系列」之美國、歐洲、東協、南亞及中東市場5案市調成果，協助我國企業抓緊最新全球數位經濟趨勢及商業模式。