金融監理科技高峰論壇 聚焦四策略

因應國際監理科技潮流，臺灣亞太監理科技協會偕同捷智商訊舉辦金融監理科技2022高峰論壇！

近年迅速發展的監理科技RegTech備受各界密切關注，隨著金融科技發展蓬勃，亦促使金融監理機關快步跟上，運用科技力量達成有效監理。臺灣在推動監理科技發展上面臨了哪些挑戰，該如何解決?

臺灣亞太監理科技協會理事長謝明華教授表示，適逢國內外金融服務市場變化多端，加速監理科技發展的呼聲與日俱增，協會作為鏈結產、官、學、研機構的角色更是責無旁貸。協會經過為期近一年的努力，在廣納產、學、研等多方意見後，正式於今日發布監理科技白皮書，提出監理科技發展倡議，聚焦在「創新服務」、「風險管理」、「人才培育」及「基礎建設」四個構面，建議採取四大發展策略：「環境建構」、「資料治理」、「組織管理」、「資源整合」推動臺灣推動臺灣監理與法遵科技的應用與發展，進而成為亞太地區甚至國際之典範，實現以臺灣為中心的亞洲監理科技發展重鎮的願景。

本次活動主要贊助夥伴捷智商訊董事長林群國表示，為支持監理科技產業發展，捷智商訊投入人力與研發資源呼應產業需求，以領先業界的自動化法規報表平台、智慧法遵管理系統、防制洗錢及打擊資恐系統等技術，並提供AI自動化技術與雲端需求，同時整併客製化的金融企業諮詢顧問解決方案服務。

本次監理科技高峰論壇期望產、官、學、及研共通合作，建立共同生態圈，提供學術發展與產業實務需求研討平台，進而與監理機關溝通，促進台灣與國際監趨勢結合，共創金融監理科技在地化實踐。