塑膠產業創新論壇 秀無人機發表複材新技術

第3屆塑膠產業創新論壇於昨(23)日熱鬧登場，活動持續至今，以塑膠產業永續發展為題，推出2場論壇及技術研討會系列活動，展出超過100項的焦點技術，吸引超過300位塑化業者出席。

塑膠中心副總經理邱政文於開場致詞分享，複材產品研發國內已具備技術實力，有賴各界合作，共朝創新高值產品如航太、國防等高階領域開創；並且活動會場特別安排複合材料應用主題展示會，展出有無人機、十字弓等各式應用創新。

今(24)天的主題論壇邀請由經濟部招商投資服務中心郭肇中總稽核開場擔任引言人，分享國內各廠商鏈結合作可加速產業展現實力把握複材商機；天力技術處長王柏棋於會中發表專題，分享台灣風機葉片零組件本土化的機會與觀點，塑膠中心張修誠博士分享各項熱塑複材符合環保趨勢，並且在塑膠中心已進行各項材料研發的關鍵技術導入；經緯度企業董事長蔡承穎分享十字弓產品的開發經驗，提及複材應用的重要角色；虎科大飛機工程系助理教授王正賢，現場展出指導學生親手打造的無人機產品，並發表演講，期盼推動複材創新，加強結合產業各業者、研發法人塑膠中心及學校能量，促成複材關鍵人才養成；來自德國為全球領先的材料試驗機供應商ZwickRoell台灣分公司總經理潘東生分享，為協助台灣業者提高創新複材的測試能量，今年特別與塑膠中心共同設置亞太複材技術合作實驗室，並發表各項複材測試關鍵技術觀點。

塑膠中心塑膠產業創新論壇，每年活動皆吸引塑化業者發表最新技術成果，今年聚焦於永續發展下的先進材料創新應用、循環經濟下的再生/再利用與減量的創新可循環產品，以及節能新製程，塑膠中心也同步展出各項高值應用雛型，以及永續輔導、創新測試技術，與符合國際市場規格的驗證等能量，期盼與塑橡膠產業共朝創新轉型經營。