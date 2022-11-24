孿生轉型需求夯! 町洋集團強推 數創與永續解決方案

為廣大中小企業建構靈活而彈性的平台，打造綠色且智慧的價值鏈!

2022年迄今，雖然疫情及地緣政治衝突衝擊全球經濟，但數位轉型及永續轉型的趨勢也不斷驅動企業往前推進。即將邁入不惑之年的知名接線端子大廠町洋集團及子公司放伴智能，近幾年除了致力於企業內部推動數位轉型及永續改革，今年更在國際能源展上以能源監控解決方案嶄露鋒芒，同時集團整體營收亦創歷史新高。在町洋集團邁入40週年之際，更積極推動數位創新及永續發展雙軌並進的孿生轉型解決方案，為廣大中小企業建構靈活而彈性的平台、打造綠色且智慧的價值鏈，以提升企業的競爭力。

町洋昆山廠(空拍)。

放伴智能以自主研發，整合軟硬體的平台（iO-GRID Q）為核心主軸，提供通訊整合、數據儲存及邊緣運算功能，對於異質系統對接更快捷，並提供可靈活二次開發的數位看板及報表系統（iO-GRID V）。另還支援各種工業及智慧建築通訊協議、大多數品牌PLC及機械手臂專屬協議，及整合自家Smart Remote I/O各系列產品，讓各層資訊完整呈現，細至設備每秒的動作狀態，大至碳管理的各項數據彈指間即刻呈現於眼前，同時滿足數位及永續的孿生轉型需求。數位碳管理是企業未來競爭力，其中應優先重視能源盤查之勢不可擋，因為80%的碳排放來自於用電；而放伴智能的系統平台符合ISO50001能源管理應用，能有效測量並監控能源的使用並可協助企業找出減少能源消耗的方案。

在數位化浪潮的推動下，企業ESG管理已進入嶄新發展階段，町洋集團及放伴智能期許以自身豐富的實務及服務經驗，以及各種數位化及通訊技術平台，持續關注ESG的管理變革，繼續挹注力道協助企業邁向可持續且永續發展的未來!