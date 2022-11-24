濾能獲亞太傑出企業卓越企業管理獎

穩健邁步國際市場，首次參與即獲肯定！

濾能首次參加亞太傑出企業獎即從亞太地區15個國家、數百位提名企業中脫穎而出。除了感謝亞洲企業商會的青睞與肯定外，更重要是藉由這次獲獎更進一步肯定公司整個團隊在過去幾年的努力與付出。濾能一直是一間強調團體作戰的企業，而整個文化就建立在「確保團隊在正確的道路上奔跑」的基礎上，這座獎項相信是更進一步證實濾能長期以來是奔跑在正確的道路上。濾能秉持著「 go clean think green」的企業理念及「以終為始、目標導向、聚焦結果、要事第一,共贏」的企業宗旨，專注於企業永續經營及企業社會責任的投入，如此獲得國際評審團的高度讚賞。濾能未來也將持續深耕台灣，同時穩健邁步國際市場。

濾能股份有限公司董事長黃銘文獲頒卓越企業管理獎。圖／濾能提供

在商業領域中享有盛譽的亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards ; APEA），是由亞洲企業商會（Enterprise Asia）所舉辦的。濾能股份有限公司11/17日於台北萬豪酒店參與頒獎典禮，現場共頒發亞太地區34位得獎企業及企業家。此獎項主要是將亞洲各地表現出色的商業領袖和企業聚集在一個平臺上，以促進亞洲經濟體永續創業增長的連續性。此獎項評審團包括亞太地區學術界、企業家、非營利組織及各行業專家等，透過提名與獨立審查二階段，綜合評估企業發展、策略領導、人才資源、產品服務及品牌價值等五大管理面向，以及獲利能力、顧客經營及永續發展等三項成果，評選出最優秀的亞洲標竿企業。

濾能股份有限公司(6823)成立迄今，秉持3R – Reduce(減廢)、Reuse(重複使用)、Regenerate(再生)的產品研發設計理念，提供半導體先進製程AMC(Airborne Molecular Contamination) 微污染防治的一條龍服務，不僅透過產品模組化的組合式設計達成3R的目標(濾網廢棄物減量/框體重複使用/濾網再生重複使用)，此模組化產品也榮獲環保署第二類環保標章認證及玉山獎最佳產品類肯定，為業界首例，在2021年更獲得國家磐石獎肯定。濾能目前的客群有全球晶圓代工大廠、面板廠與DRAM廠，其中尤以12吋先進製程供應量為大宗，供應各種客戶指定規格的需求，並加速研發應用於次世代先進製程的新產品，致力成為半導體先進製程關鍵耗材供應商及全球性綠色企業。

濾能獲頒亞太傑出企業獎-卓越企業管理獎獎座及證書。圖／濾能提供

面對全球發展淨零碳排的不可逆趨勢，企業內化環境永續的作為已經從nice to have轉換為must to have。首先，在產品減碳上，濾能以環保模組化濾網為主軸，透過產品可拆式設計，取代傳統整組固定式濾網結構，不但框體可重複使用，也可透過單層替換吸附效能飽和的濾網，有效降低客戶AMC維運成本40%，以及減少60%濾網廢棄物；此外，濾網低壓損設計，也有效降低運作過程中風機耗能，協助客戶減碳再升級！