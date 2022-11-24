台灣炭權交易協會三方共同簽署「碳權交易媒合合作備忘錄」

在ESG浪潮及歐洲碳邊境機制CBAM的逐步逼近，為了擴大輔導團隊服務能量，111年11月22日在加工出口區管理處見證下，由財團法人金屬工業研究發展中心擔任整合平臺，結合社團法人台灣碳權交易推廣協會，高雄市會計師公會，共同簽署「碳權交易媒合合作備忘錄」，未來將引進會計師制度，協助區內事業取得碳權，並借助國內碳權交易媒合單位元能量，發掘可行綠色經濟及碳權交易媒合案例，台灣碳權交易推廣協會將擔任重要的碳權知識推廣及交易媒介。

為協助科技產業園區業者因應淨零排放趨勢，在經濟部加工出口區管理處帶領下，於今年度組成「科技產業園區節能減碳輔導團」，並診斷區內14家業者能源使用狀況，促成實際減碳564公噸CO2e碳排放量，且提供節能改善意見，未來減碳量更可達1.38萬公噸。

台灣碳權交易推廣協會理事長楊明坤指出，碳權交易的目的，是希望通過自由市場交易，讓碳權交易價格超過企業或組織去努力減排的成本，這樣大家才會努力減排。而對於不願意通過努力去完成減排的企業或者製造碳源的組織，付出高昂的碳費或者碳關稅，逼迫逐漸參與淨零減排的責任。例如企業努力後如果仍然做不到，可以通過購買綠色電力、電場，或大力參與造林產生碳匯，為清潔能源，保護地球環境盡力，所以台灣的碳定價要儘快確認，但如果抑制碳價格，可能會造成企業放棄自身減排責任，轉而通過購買碳權逃避減排義務。假設臺灣實施碳費若定價在台幣300元/噸，開個玩笑話，那麼可能全球很多企業都跑到臺灣來設立公司直接交碳費，不努力減排了，所以政府相關單位對碳權這個議題應該建立一個跨部會及民間智庫溝通平臺，迅速建立一個碳定價及碳交易機制，慢了一步，企業面對碳議題的就會更增加一分風險。

簽署活動後參與貴賓共同合影。圖/台灣炭權交易推廣協會提供

目前全球實施碳機制採取最多的方式基本都是碳交易與碳稅，在本國進行的碳交易，初期都是針對用電大戶，排碳大戶採取總量管制，配額分配模式，通過配額交易讓這些大戶加快腳步減排，碳稅則是針對進口或者未完成減排指標的其他使用者使用的模式，當然碳費不是不可以，但過低的碳費反而會有讓廠商面臨交二次稅的風險。

在臺灣不是UNFCCC締約國，也不是聯合國成員國的限制下，如果再無法與最大貿易出超地區中國市場連結（臺灣出口總額的42%是銷往大陸），企業將會產生非常大的出口問題。雖然台灣的碳權交易市場目前無法參與國際碳信用憑證交易，但是可以嘗試國內碳權的交易，有了與國際相同規範的交易機制，未來政府才有機會與全球各國商議探討互認機制。

台灣炭權交易推廣協會理事郭政偉(由左至右)、理事長楊明坤、常務理事魯台營、顧問王紹穎等皆出席參與。圖/台灣炭權交易推廣協會提供

目前透過民間力量來驅動碳權交易平臺的成立，作為一個先行示範的機制，也不失為權宜之計。台灣碳權交易推廣協會願意貢獻出最大能量，來提台灣廠商提供綠電憑證，碳權交易等需求，以符合ESG報告，避免被課高額碳關稅及挾持，影響企業獲利。

楊明坤進一步指出，歐盟為了實現對於《巴黎協定》目標的貢獻，歐盟委員會於2019年12月提出綠色政綱，目標是要在2050年使歐洲成為第一個氣候中和大陸。此項目標正式寫入2021年7月生效的《歐洲氣候法》（European Climate Law），具體承諾2030年溫室氣體淨排放量比1990年減少55%。相對於推動RE100門檻難於進入及達成，台灣碳權交易推廣協會正積極結合產官學研等單位，推出淨零減排共享聯盟「TAIWAN RE55 TEAM」，目標協助企業於2030年之前，達到降低排碳55%的標竿目標，展現台灣企業對於碳排放的努力與重視。