5G產業菁英會暨顯示遊樂園體驗顯示科技新亮點

顯示器技術不斷推陳出新，結合5G、AI技術的應用，為生活帶來新視野。近三年，文化會展業飽受疫情衝擊，隨著各國陸續解封，文化展演等活動蓄勢待發，經濟部工業局與數位發展部共同指導，委由資策會執行之「Now or Never 現在就是關鍵！5G產業菁英會暨顯示遊樂園體驗分享會」5G UT Lab主題系列活動，邀請多家業者展示5G、顯示科技、智慧展演等相關方案，期待藉由跨域共構創造全新視覺體驗，為產業開創新契機。

可撓曲、3D裸視應用深入生活

走進展場，圓柱型顯示器變換出虛擬網紅、立體人像、髮廊旋轉燈等不同影像，吸引住好奇的目光。群創子公司方略電子採用Flexible AM Mini LED柔性顯示技術，具有輕薄（<1mm）、省電、不發熱、可撓曲等特性，可多屏無縫拼接，帶來炫目的視覺饗宴。薄如投影布幕的顯示器，可像捲軸一樣收納，方略電子行銷助理戴書琳說，參展時只要一人就能搬運，也可懸吊或黏貼在不同平面，使用上更具彈性，目前為Full HD畫質，未來將推出4K畫質的顯示器。

群創子公司方略電子採用Flexible AM Mini LED柔性顯示技術，具有輕薄、省電、不發熱、可撓曲等特性，帶來炫目的視覺饗宴。圖／主辦單位提供

方略運用軟性Mini LED顯示幕可彎曲的特性，將55吋顯示器捲成圓柱，創造出裸視3D效果，適合動漫人物、V-Tuber等ACG內容，若結合智慧語音客服系統，可在展場或商場內回答顧客問題。也可打造成宗教祈福燈/光明燈，如今年與大甲鎮瀾宮媽祖一起遶境，或是基督教雲柱火柱，深入民眾生活各個層面。

此外，方略電子也與好動動畫合作，運用270度可撓式顯示器，搭配好動動畫的動作捕捉及3D建模技術，打造虛擬網紅Luna。民眾可從不同角度看過去，顯示系統將改變不同深度的立體視野，讓虛擬網紅看起來更立體、更擬真。軟性Mini LED的應用不可限量，持續開啟未來商機。

軟性透明顯示賦予智慧交通新風貌

業成集團（GIS）英特盛科技致力於新型顯示器研發，在軟性透明LED薄膜顯示技術展現亮眼成績，該技術具備六大特點，包括：(1) 2500nit 高亮度戶外可用、(2) 高透明適景應用 (P5: >55%; P10: >70%)、(3) 柔性輕薄可拼接大型化、(4) AR/VR內容適用之公眾顯示、(5) 免除過度資訊顯示密集疲勞、(6) 合理成本可擴大應用等。本次展示的軟性透明LED薄膜顯示器之LED間距為5mm (P5)，透過雲端平台自行設定顯示內容。初期先鎖定智慧交通領域，如車站的資訊看板、交通運具（如電動巴士、計程車隊等）的行車資訊或廣告看板等。

業成集團（GIS）英特盛科技致力於新型顯示器研發，在軟性透明LED薄膜顯示技術展現亮眼成績。圖／主辦單位提供

英特盛電子系統開發部經理廖致霖提到，以台中火車站為例，今年10月底由英特盛在二樓大平台建置了高2.4公尺、寬3.2公尺的大型透明LED顯示螢幕，以全屏畫面輪播公車動態資訊、火車到站資訊與市政宣導影片，每小時還有台中市吉祥物石虎家族成員出現準點報時。夜間更可配合環境自動調整螢幕亮度，方便民眾在舒適的觀看環境下，獲取交通資訊及觀賞影片。

高雄捷運也在人流較多的西子灣站，採用英特盛的透明螢幕取代簡易服務台的玻璃隔板，透過無人智慧服務台內建資訊，可解決旅客票卡問題，並提供票卡諮詢、地點詢問、即時翻譯等延伸服務，彌補主要服務台與簡易服務台距離較遠的服務限制。桃園捷運機場第一航廈站則將英特盛的透明螢幕設置在人行通道的天花板下，可進行資訊宣導與顯示人流資訊，方便出入的旅客可快速獲取相關訊息。隨著新型顯示器的發展不斷演進，英特盛未來也將透過產業合作拓展更多不同的應用場域，為智慧生活賦予新風貌，開創多元商機。

智慧顯示器化為數位控制中心



由傑達與達擎合資成立的傑可達，展示86吋智慧教室電子白板，低反光的AG抗眩光強化玻璃及濾藍光模式，可保護眼睛避免使用疲勞，並具備無線投影接收器、HDMI等多種輸出入端子及主機插槽，擴充性佳；螢幕可分割成4個畫面，同時提供4部裝置螢幕共享；結合VR眼鏡進行遠距教學，讓學習更加生動。

傑可達行銷專員趙翊喬表示，傑可達深耕教育市場二十多年，除了大尺寸智慧觸控顯示器，更提供數位多功能講桌、平板載具充電車、數位實務提示機、視訊會議攝影機等智慧教室的完整建置方案，如台大醫學院508未來教室建置。其他像是商務企業、展場公播、監控中心，也是傑可達鎖定服務的場域。

傑達與達擎合資成立的傑可達，展示86吋智慧教室電子白板，結合VR眼鏡進行遠距教學，讓學習更加生動。圖／主辦單位提供

疫情加速各產業的數位發展，元宇宙順勢崛起，佐臻自行開發的AR智慧眼鏡，將電腦運算後的資訊，透過穿透式技術疊加在真實世界，如同電影《鋼鐵人》裡的場景。佐臻產品研發一處行銷管理師戴琮岳表示，AR眼鏡具有連網、定位及互動功能，應用於工廠巡檢維修與救護安防，可提升生產力及準確率，減少人為疏失，如Panasonic採用佐臻AR眼鏡於工廠巡檢，增加20%生產力。

佐臻自行開發的AR智慧眼鏡，將電腦運算後的資訊，透過穿透式技術疊加在真實世界，如同電影《鋼鐵人》裡的場景。圖／主辦單位提供

目前佐臻在軍用及醫療市場成績亮眼，去年為軍用客戶客製化的AR智慧眼鏡頭盔；同年7月AR眼鏡夥伴Inside medical獲美國食品藥品監管局（FDA）認證，成為全球少數取得FDA認證的AR眼鏡。

工業應用上，佐臻提供從AR智慧眼鏡到邊緣運算伺服器的整合服務，以及雲端後台管理，軟體服務包括遠端協助、圖像識別及條碼掃描等功能，亦可視客戶需求客製化軟體，解決不同產業面臨的痛點。

除了展示智慧顯示技術及應用，活動當天也邀請業界菁英及專家學者分享5G網路特性與數位顯示科技發展，期待協助業者提升數位化的展演與內容視野，完備台灣文化科技5G內容產製的生態鏈，帶動體驗經濟新商機。

更多精彩介紹

方略電子 https://panelsemi.com/

英特盛科技 https://www.gis-touch.com/

傑可達 https://www.jectordigital.com/

佐臻 https://www.jorjin.com/