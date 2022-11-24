2022台灣25大國際品牌 揭曉

品牌價值成長12% 連續3年破百億美元

「2022台灣最佳國際品牌價值」於11月22日公布榜單，全球市場瞬息萬變，今年度台灣品牌仍展現高度韌性與競爭力，在國際舞台大放異彩。2022年台灣最佳國際品牌前25名總體價值增長12%，達131.22億美元，締造連續3年超過百億美元價值的強勁態勢。

歷經三年疫情洗禮、全球政經環境等不穩定的挑戰，台灣品牌仍在變革中展現銳不可擋的實力。其中科技與電子消費領域品牌展現前瞻動能，華碩持續蟬連榜首，聯發科在AIoT、5G助攻下成長幅度最大，微星、威剛、研華皆有雙位數增幅的亮眼表現，電子紙領導品牌元太科技更憑藉優異表現一舉入榜。

台灣國際品牌價值調查，由經濟部工業局主辦，委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價。根據今年品牌價值調查結果，Interbrand提出2022年品牌的趨勢關鍵字「預見．創局」，意即台灣品牌面臨全球環境變化的挑戰時，唯有預視脈動並見微知著，才能在趨勢蔚然形成之際，掌握先機並開創新局。

今年度全球品牌發展三大趨勢分別是「以人為本」、「打破邊界」、「永續升級」。品牌更加重視「以人為本」的理念，從內部的公司治理、人才培育，到外部的消費者溝通，積極建構與人的深度情感連結。品牌擁抱「打破邊界」的信念，深化核心價值，開拓產業疆界，積極探索新興應用領域。「永續升級」更成為品牌的必修課題，企業將ESG理念融合品牌策略，加入相關永續國際組織、成立專責部門推動組織轉型，實踐永續賦能並接軌國際。

台灣各領域品牌發展也歸納出六大關鍵議題，科技領域品牌著眼於「跨域應用X多元賦能」，持續發掘潛力市場，並拓展多元產業的數位應用新領域，如趨勢科技布局物聯網安全技術、台達電子跨足電動車市場並提出智慧化解決方案。電子消費領域品牌著墨在「個性表達X創新驅動」，洞察差異化需求，以消費群體為中心進而翻轉品牌，宏碁、微星、技嘉推出電競、教育、創作者筆電，威剛、創見分別針對元宇宙、工業自動化控制開發新技術，回應不同族群消費者的需求。食品零售領域品牌洞察到「社交互動X全面布局」，消費者不再只追求美味，更渴望在社交媒體中創造深度連結，因此推動全通路的布局體驗升級，提升消費者心占率。

金融服務領域品牌打造個性化數位服務，並發揮品牌影響力建構永續金融生態圈，奠定「彈性自主X前瞻應用」的發展方向。運動健康領域品牌積極發展「沉浸場景X共創體驗」，如巨大、喬山透過軟硬體整合，優化個人使用體驗，顛覆用戶對運動的既有想像。工業製造領域品牌致力強化供應鏈韌性，以永續價值驅動智慧轉型，實踐「智能領航X永續升級」，如上銀帶動工具機產業共同智慧化轉型、桂盟成立ESG專責小組推動集團永續發展進程。

在全球經濟快速更迭、市場高度不確定的環境下，台灣品牌依舊取得耀眼成績，更加彰顯企業的應變能力與深厚實力。放眼未來，Interbrand建議台灣品牌須關注三大重點，第一，將ESG理念與品牌行動緊密結合，具體實踐；第二，塑造差異化、難以被複製的品牌理念，成為消費者心中無法取代的存在；第三，品牌策略及業務計畫深度扣合，驅動品牌走向長遠未來。台灣企業需更加善用品牌的力量，以「預見．創局」的精神，持續在國際舞台創造閃耀未來。