鏈結數位力 小微企業翻轉困境

經部推「中小企業數位共好計畫」強化企業競爭力

不管是蘋果電腦的賈伯斯還是特斯拉電動車馬斯克，他們在創業一開始都是幾個人的小微企業。小微企業若能度過創業期，則能逐漸壯大成永續百年企業。經濟部中小企業處為協助小微企業藉由數位創新力強化體質，串接同業與異業，推動「111年度中小企業數位共好計畫」，並於昨（23）日舉辦「鏈結力，小微發揮大力量」系列講座，邀集小微企業分享如何透過數位共好計畫提升數位力。

經濟部中小企業處副組長李筱白指出，台灣中小企業已突破160萬家，其中，微型比例高。小微企業在疫情前還能好好做生意，然而，疫情一來破壞了傳統作法，導致過去可行的行銷手法不管用了。不過，李筱白也勉勵小微企業，他認為「現在是最壞的年代也是最好的年代。」新科技讓行銷方法創新，且還能利用社群軟體方式了解客群在哪裡，數位的手法可以去解決行銷上的問題，這就是為什麼要做數位轉型，希望透過一系列講座去串聯他人的能量，能站在巨人的肩膀上，使自己企業能向上成長。

申請加入「中小企業數位共好計畫」的康澄國際，也藉由計畫平台讓原本傳統行銷模式的輔具業科技化，康澄國際專案經理陳泳存分享到公司原本習慣參加實體展行銷方式，因這幾年疫情打斷了原有行銷方式，為了推展生意，藉由科技的力量，讓康澄的產品得以讓更多人看見。

翰格雲端專案經理彭敏綺藉由數位共好計畫，協助小微企業人資系統數位化。圖／蔡淑芬攝

人資系統解決方案的資訊業者翰格雲端，發現許多小微企業，因為規模小而忽略相關勞資法令，因此而常有觸法情事。翰格雲端專案經理彭敏綺表示，一方面為了協助公司拓展客源，另一方面也為了能夠幫助更多小微企業輕鬆面對法規，讓人資管理數位化而參加「中小企業數位共好計畫」，加入這個計畫後，翰格雲端在政府資源挹注下，辦理了線上線下的數位轉型課程，也吸引了許多小微企業開始使用HR雲端系統。其中，讓彭敏綺印象最深刻的客戶是一家10人以下管顧公司，過去旗下顧問師因時常在外面拜訪客戶，出缺勤很難管理，透過翰格雲端的人資系統後，可以改為移動打卡，直接解決考勤問題，間接也改善召開會議之困難，反而能透過系統達成共識，減少會議時間。

樂樂手創屋的黃碧梅（左1)透過學習數位行銷能力，讓手創商品在疫情不接觸情況下得以銷售出去。圖／蔡淑芬攝

觀光旅遊盛行，各地皆可以看到文創市集，喜歡手作的創意人，有的會利用工作閒暇時間去市集擺攤，有的乾脆全心全意發展手作生意，他們通常只能在實際與人接觸時才能把手創品銷售出去，然而，在疫情期間，人與人不能接觸，對手作創意人影響很大。成立樂樂手創屋的黃碧梅，過去2年就面臨這樣窘境。後來，為了改善不能到市集擺攤銷售問題，她看到「中小企業數位共好計畫」資源協助下，由臺灣獨角獸創意公司開設相關數位轉型課程，報名學習數位化行銷，學習如何把手創商品自拍上架，並建立商品網頁及強化社群推廣能力。

人稱樂樂姐的黃碧梅分享，透過作品網頁呈現，現在她的客戶有遠到新加坡，讓她的作品可以讓更廣大的人認識到並喜歡。獨角獸創意公司創辦人黃耀寬說，樂樂姐從不缺課，從學攝影到社群經營，都相當認真，不因年紀大而對數位卻步，是數位化很成功的小微企業。