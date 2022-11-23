塑膠產業創新論壇 聚焦永續解方及輕量複材

塑膠中心策劃塑膠產業創新論壇(PIIF)今年邁向第三屆，講師雲集及技術展示，共同激盪創新想法，吸引眾多嘉賓前往與會，經中心統計二天的活動報名參加者約達300位，活動同步線上焦點技術展示，實為一年一度塑膠產業年度盛會。

定位為塑膠產業商務交流平台的「塑膠產業創新論壇」，每年挑選產業重要關鍵議題，透過主題論壇、研討會、技術展覽等形式推動；今年，2022塑膠產業創新論壇(PIIF) 的活動形態為：論壇｜技術研討會｜永續應用特展｜複材應用展示會，活動現場邀集國內知名塑化企業，如:長興、漢高、華夏及光宇應用材料等企業CEO親赴現場參與論壇及演講，相信必能引水領航共創永續商機。

上一屆塑膠產業創新論壇以起步邁向淨零為主題，今年延續永續發展的主軸，推出永續解方及輕量複材2大主題論壇，主題論壇1-塑膠產業創新，永續策略與解方探尋、主題論壇2-塑膠產業創新，高端複材永續節能，搭配24個技術子題的創新研討會，聚焦在永續發展下的先進材料創新應用、循環經濟下的再生/再利用與減量的創新可循環產品，以及數位節能生產的工法創新等，趨動技術創新的關鍵議題，邀請塑膠產業專家透過專題演講及與談交流的方式，從觀點到實踐，分享實務案例及策進未來的觀點，期待能推動產業更能持續地面對全球挑戰，塑造新的未來。

本屆論壇關注塑膠創新的三大科技，邀請產學研各界約35位專家發表一系列的創新技術子題研討會，包含塑膠綠科技、塑膠醫科技及塑膠碳科技，並同步展出100餘項的創新成果，激盪永續創新想法。

搭配論壇活動中安排的技術研討會進行專業分享之外，現場同步展示三項主題展區，包含有創新技術載具聯合展示會、SDGs in Plastics永續應用特展、創新複材技術展示會，打造出塑膠創新技術體驗區。

PIIF2022集結十家指標化工材料企業包含有台灣聚合化學、台灣漢高(Henkel)、光宇應用材料、ZwickRoell台灣分公司、華夏海灣塑膠、長興材料、錦欣公司、美利肯化工(Milliken)與富強鑫，以及塑膠中心等，共同展現年度創新技術成果。

今年的塑膠產業創新論壇活動更搭配ZwickRoell與塑膠中心合作全新落成的亞太區複材實驗室導覽，邀請德國總部全球複材產業專家蒞臨分享寶貴的國際複材檢測實務經驗 ，安排實機操作觀摩與交流，並於永續研討會安排塑膠中心永續材質圖書館參訪行程 ，積極推動開創塑膠產業創新發展的經驗交流與合作契機。

塑膠中心-塑膠產業創新論壇長年推動下，期許透過該論壇匯聚產業夥伴成為塑膠產業創新源泉。