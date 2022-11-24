台灣創新技術博覽會 全球共創商機無限

虛實整合齊聚18國69家國際大廠參與展出洽商逾1500案次

2022台灣創新技術博覽會（T a i w a n I n n o t e c h E x p o ,TIE），由經濟部、國家科學及技術委員會、行政院農業委員會、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、行政院環境保護署、國家發展委員會及中央研究院等共同主辦，實體展會於10月15日閉幕。

今年採實體與線上雙軌併展，國內外合計逾293家機構參展，展示近1200項創新技術，包括69家國際大廠參與展出114項最新尖端科技技術。其中，泰國國家科學院（NSTDA）及日本臺灣交流協會等國際半官方組織，也在疫後首度親自來臺展示最新技術，期望與臺灣產業建立合作夥伴關係。

今年實體展期10月13日至15日，3日吸引超過1.8萬參觀者進場參觀，開幕典禮由國科會主任委員吳政忠、經濟部政務次長陳正祺及農委會副主任委員黃金城出席致詞，向國際展示台灣跨領域創新研發成果，TIE線上展10天締造21萬以上瀏覽人次，更有超過1,500案次洽商，顯示出即使疫情下，廠商及買主對於TIE展覽的期待，本次展會成果相當豐碩，並在滿滿掌聲中圓滿落幕。

結合創新、永續、未來3館

展現科技研發實力

本屆台灣創新技術博覽會在「創新領航館」、「未來科技館」、「永續發展館」、「傑出發明館」展出超過千項創新技術。舉行共6場國際論壇、超過40場研討會、技術發表會等活動分享全球最新科技脈動及智財契機，透過智慧推薦技術、線上1對1洽商，為台灣科研與產業創造與國際技術合作的機會。另外，還有跨國遠距技術發表、線上媒合會等展示活動，以豐富多元展覽模式，展現台灣產官學研四方的豐沛研發能量。再者，18個單位組團參加現場專業導覽，如：日臺交流協會、德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團、鴻海、英華達皆熱情參與此次盛會。

2022 台灣創新技術博覽會線上展覽開放至2023/3/10止

歡迎有興趣民眾及業者可線上參觀。

官網(https://tie.twtm.com.tw/WebPage/index.aspx)

台灣創新技術博覽會線上展。圖╱工業局提供

創新領航館:全球創新，臺灣領航

創新領航館不但匯聚經濟部工業局、技術處、中小企業處、國發會、國防部等部會局處科技計畫投入之研發成果，以及國內外跨領域科技業者之創新技術，今年更在館內首度設置「半導體專區」邀請到臺灣護國群山，以台積電為首的10家半導體大廠參展。 首次集結台積電、聯發科、日月光等十家半導體大廠最新尖端技術與產品的「半導體專區」，一開幕就成為參觀人潮聚集的熱門焦點。

其中臺灣三大晶圓代工廠力積電聚焦「記憶體內運算」，展出能提升AI運算效能並降低功耗的AI記憶架構、3D晶圓堆疊技術。雷射切補技術廠商欣銓科技則在會場上介紹涵蓋車用/安控IC晶圓測試量產技術與智慧製造的「車電專業測試技術」。另外，探針卡測試方案商旺矽科技在會場上以「高階測試關鍵零組件」主題，展示能整合測試設備與關鍵零組件的高階PCB高頻高速智慧檢測方案。

力積電 3D晶圓堆疊技術與AI記憶架構。圖╱工業局提供

欣銓科技 車電專業測試技術。圖╱工業局提供

此外，館內「解密科技寶藏」專區，由技術處精挑細選展示80項頂尖科技專案成果，例如工研院開發的「數位減碳應用技術」，已成功協助國內多家大廠減碳，運用AI人工智慧最佳化科技，快速分析工廠裡的製造執行系統（MES）、企業資源規劃系統（ERP）等超過百萬筆以上的巨量資料。同時，國發會亦展出帝濶智慧科技公司所研發「隱私資料處理晶片」，應用於高精準度的大數據分析其核心技術可以通過添加隨機亂數於數據中達到破壞可識別的數據段，而同時在去識別化之後仍能保持數據的高效率分析以實現可再次利用之目的。中小企業處展示台灣首家合法登記之「固體再生燃料（SRF）」製造廠。國防部展示提供「移動式儲能供電系統」、「AI人臉辨識測溫系統」等5項軍民通用產品，展現善盡「環保愛地球」之社會責任精神。

技術處 數位減碳應用技術圖╱工業局提供

國發會 隱私資料處理晶片。圖╱工業局提供

中小企業處 固體再生燃料(SRF) 。圖╱工業局提供

國防部 移動式儲能供電系統。圖╱工業局提供

永續發展館: 淨零碳排，永續家園

「永續發展館」由農委會統籌，環保署、勞動部、原能會核研所、經濟部工業局、能源局及國營事業委員會等7單位共同以「減碳增匯」、「綠能科技」、「循環再生」三大主題區呈現，共計發表107項氣候調適創新技術，其中農委會展出共47項技術，為了達成淨零排放目標，針對基礎建設臺灣已經開發出多項新技術，從適應變遷氣候的新品種、自動化機械化生產技術，到農業副產物循環利用著手研發，確保我國糧食安全穩定供應。本次展會特別精選7項亮點技術，橫跨推動永續農業的「履帶式電動智能跟隨搬運機（農委會）」、「咖啡渣開發為機能性飼料添加劑的技術（環保署）」、「多功能農業採收輔具（勞動部勞安所）」，到綠能突破性技術「氫能發展平台（能源局）」、「高耐候高強度工程級材料太電邊框（工業局）」、「配電饋線分區段轉供復電策略（原能會核研所）」，以及減少資源浪費的「人工智慧漏水檢測儀（台水公司）」，期盼藉由研發機構的努力與豐碩的成果，達成「淨零永續·韌性共榮」的目標。

農委會 履帶式電動智能跟隨搬運機。圖╱工業局提供

環保署 咖啡渣開發為機能性飼料添加劑技術。圖╱工業局提供

能源局 氫能發展平台。圖╱工業局提供

未來科技館 : 全球科研，鏈結台灣

「未來科技館」由國科會統籌，教育部、衛福部、中研院共同策展，展出主軸「全球科研鏈結台灣」，聚焦在AIoT智慧應用、永續綠能及材料、電子光電、精準健康及運動科技等8大領域、共200件科研技術和專案成果，並透過「精準健康」及「運動科技」2個主題體驗區。如國立臺灣大學醫學院展示的「深度學習結合物聯網血氧機早期預警猝死」技術，是首個有人工智慧猝死早期預警功能的AIoT連續性血氧偵測系統，未來將可供受監測者有充分時間就醫。以及AIoT 智慧應用領域涵蓋運動監測、金融安全、國土永續等和國人生活息息相關的議題；永續綠能與先進材料領域則針對如何解決綠能應用、穩定用電、節能減碳等社會議題提供解決方案。

精準健康主題體驗區。圖╱工業局提供

運動科技主題體驗區。圖╱工業局提供

今年首辦科技創新卓越獎T I E Award（TechInnovation Excellence Award），以臺灣半導體產業為號召，向國際新創、法人及學研機構徵選相關技術與應用，吸引全國學術單位119組頂尖新創團隊競相角逐，最後評選出11組獲獎，其中有5組來自台灣、6組來自國際團隊。今年主要以「永續綠能與先進材料」、「精準健康」及「AIoT智慧應用」為獲獎領域。

首獎見臻科技以VR/AR/智慧眼鏡的微型眼球追蹤解決方案榮獲，突破眼動追蹤技術不易應用於智慧穿戴裝置的限制，深具商業化潛力；第二名由邑流微測獲得，以提供全方位液態材料解決方案尤其適用第三代

半導體濕製程微污染檢測；第三名為劍橋大學衍生新創公司Paragraf Limited，以相當受到注目的高純度石墨烯二維材料，製造能廣泛運用在電動車、航太、醫療等領域的高效能電子元件。第一屆TIE Award技術展示回應社會需求、創造人民有感、提升國家幸福等願景，期盼國內科研成果與世界科研趨勢並進，一同見證其所展出具未來趨勢。

TIE Award11組獲獎合影。圖╱工業局提供