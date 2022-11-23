AI賦能廢棄物處理創造智慧環保新樣貌

環保署攜手桃園環保局舉辦技術研討交流暨成果發表會

因應全球智慧環保發展趨勢，環境保護署更加積極導入數位科技智能化於環保議題，建置遠端監控管理平臺，以智能化方式監控管理環境清運清潔車輛，期能整合環保車輛及處理設施資訊，提升整體環境清運清潔效益，環保署於今(23)日假桃園市虎頭山創新園區舉行專題成果發表會，邀請產業界針對物聯網科技等新興技術進行應用於環保議題進行分享，另藉由成果展示，與各地方政府環保局交流作為政策及技術推動，拓展我國智慧環保之願景。

桃園市環保局副局長江育德於發表會致詞。圖/傅秉祥

自駕掃街車開放場域驗證

行政院環保署技監林左祥開場致詞指出，今年於台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區（開放場域）完成自動化駕駛環境清潔車輛測試運行，測試情境包含交通號誌自動化辨識、依排定路線執行自駕清掃任務、自動避障與防撞偵測等，逐步實現智慧化與自動化環境清潔維護工作，成為全國首次將自動化駕駛與環保清潔結合之案例，針對各地方環保局車聯網系統整合，包含桃園市及新竹市重點環保車輛，完成搭載多項科技輔助裝置，完成車內安裝駕駛輔助系統（ADAS）用來偵測車輛周遭安全補助、駕駛者監控系統(DMS) 協助管理者掌握駕駛習慣與車輛周遭影像資訊、使用車輛診斷器(OBDII)取得車輛系統內部電腦資料、車聯網主機以及DVR監看輔助系統，完整掌握車輛的即時運行狀態，另外車外安裝AVM 360° 環景系統及BLIS 盲區偵測系統。

發表會現場郵務車、垃圾清運車實車展示應用成果。圖/傅秉祥

為降低職災風險，於垃圾車後斗站立區導入智能化（AI）偵測，透過影像辨識技術或毫米波雷達感應設備，偵測後斗位置是否有站人，主動辨識清潔人員位置，再藉由物聯網技術，將偵測結果回傳至遠端監控平臺，此時平臺若同時判斷車速大於15公里，而平臺將即時發出告警訊息給平臺管理者及司機，達到後斗勤務安全警示，期望除提升第一線工作效率之外，也兼顧清潔人員執勤的安全性，提升環境清運作業安全與效率，將環境清運車輛GPS資料進行API標準化格式，進一步取得各縣市垃圾車GPS資訊轉拋API，統整後可依此為基礎，期望建立全台灣垃圾車監控平台，作為政府公開資訊予民眾使，未來將納入更多縣市的車輛，甚至將資料開放為OpenData，進一步將訊號解析與民眾使用，未來民眾便可使用手機APP，來了解清運車輛到達時間與車輛位置，縮短環保與民眾的距離。

環保清運車輛行動車聯網設備結合遠端監控管理平臺大幅提升效率

現場展出對應5G、AIoT、車聯網..等科技開發暨應用技術。圖/傅秉祥

桃園市環保局副局長江育德表示，目前環保署已完成GPS交換之標準化格式，示範車輛每天持續即時回傳GPS，包含桃園市及新竹市之垃圾車、資收車、廚餘車等不同勤務的車種，合計322輛，透過導入遠端監控平臺，協助環保署遠端監控各地方車輛，掌握所有執行中之車速動態、車況監控、圍籬監控、輪胎監控、司機出勤、事件告警及影像，亦能分析數據圖表，延伸駕駛行為分析及行控中心儀錶板，實踐智慧科技落實於環境清潔維護工作之未來願景。