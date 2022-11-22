伊雲谷、雲動力結盟 加速拓展多雲版圖

看好多雲市場潛力，數位轉型服務商伊雲谷數位科技今（22）日宣布投入新世代雲端服務業者「雲動力資訊」現金增資案。此次與 Google Cloud Platform（GCP）菁英合作夥伴雲動力資訊深化結盟，可進一步擴大整合四大公有雲（AWS、Azure、GCP、Oracle），鞏固一站式雲端顧問服務，加速協助台灣企業數位轉型。

自今年 7 月伊雲谷宣布與雲動力資訊結盟以來，雙方以 GCP 在地機房優勢深化在雲端產業經驗與技術團隊上的夥伴關係，滿足金融業、政府部門等產業上雲需求上做出具體實踐!伊雲谷雲端事業單位總經理林儀表示，為滿足台灣政府、企業客戶的強勁雲端需求，伊雲谷積極尋找值得信賴的合作夥伴，擴大 GCP 的服務量能，希望藉此加速滿足客戶需求。而雲動力具深厚 GCP 技術能力，近兩年成績有目共睹，相信深化雙方合作不僅可以滿足台灣本土的上雲需求，更加期許日後將台灣雲端經驗複製至東南亞市場，讓更多資訊服務出海，持續開拓海外市場。

雲動力創辦人暨執行長莊志仁則表示，雲動力資訊創立的初衷就是以深耕雲端技術服務為本，團隊以自身多年的雲端用戶使用經驗和開發技術，從使用者角度出發，協助企業更精準並自動化的導入雲端技術，而伊雲谷堅實的產業服務經驗和產品多元性，已成為台灣雲端託管服務商（MSP）的領導標竿，除 AWS 及微軟等公有雲產品，更在 SaaS 及 PaaS 產品領域有相當完整的產品及技術團隊，深信藉由雙方合作必能推進台灣雲端發展進程。