威剛科技獲「2022台灣第19大國際品牌」殊榮

再度展現品牌實力，價值達108百萬美元，較去年品牌鑑價增25%

由經濟部工業局主辦，委託全球權威品牌價值調查機構 Interbrand 進行鑑價的「2022台灣最佳國際品牌價值」於今(22)日公布榜單，全球記憶體領導品牌-威剛科技(3260)再度展現品牌實力，品牌價值達108百萬美元、較去年品牌鑑價增加25%，獲選台灣第19大國際品牌，凸顯威剛品牌經營與不斷創新之卓著成效。

在歷經兩年疫情下的挑戰，威剛表現甚至超乎疫情前水準，不僅2021年晉升台灣第20大品牌，今年品牌表現更上一層樓位，贏得台灣第19大國際品牌，在在展現威剛強勁的營運表現與品牌實力。

威剛科技董事長陳立白表示：「威剛以堅實的根基與靈活的應變，預先布局電競、工控、電動車馬達及AI等前瞻領域，深化品牌價值，成功延續品牌強勁成長動能，在全球多變的浪潮中讓品牌價值再攀高峰。」

全方位布局 展現卓越品牌前瞻及價值

身為全球第二大DRAM與SSD品牌模組廠，威剛科技以無比的速度及靈活性、提供創新產品與服務，積極回應消費者與市場需求。在品牌經營上，威剛帶領旗下電競品牌XPG，打造威剛全球首間線上虛擬展間「MERAVERSE」，疫情期間，不畏地域和時間的限制，成功串起與全球消費者間的新互動模式。

威剛通過產品創新保持品牌競爭力，不僅率先推出最新世代記憶體解決方案-DDR5、旗下XPG推出一系列支援Intel及AMD最新平台的電競產品，今年更締造參加Red Dot紅點設計大獎6項肯定的新高峰，展現威剛善於洞悉消費者需求，更擁有深厚的創新研發與設計能力。

在工控方面，威剛持續推出領先業界的工業級產品，搶進伺服器、遠端醫療商機。在動力系統與電動車方面，威剛旗下威速登電動三輪車在今年下半年已陸續出貨給國內物流業者，明年也將進一步拓展至其他電動車商用領域。看準AI趨勢，威剛整合智慧技術與無人搬運車領域，發展智慧醫療與提升照護品質。

落實企業承諾 實現ESG多贏永續願景

威剛於產品創新的同時，亦發揮「以人為本、回饋社會」精神，連續三年獲「亞洲企業社會責任獎」的肯定。為追求多方共榮，不僅攜手各大基金會發展兒童與青年教育，更偕同公益社福團體與全台多所偏鄉小學，展開「蜂鳥希望基金」，關注偏鄉與罕病病友，致力建構永續城鄉與多元平等的社會環境，期成為弱勢朋友們最堅強的後盾，實踐威剛「引領美好未來」的永續願景。

人才是企業永續發展的寶貴資產，威剛鼓勵同仁自我追求與企業互相成就，今年更首開同業先河，啟動員工持股信託，致力締造幸福職場典範。此外，威剛也連續三年獲「亞洲最佳企業雇主獎」的肯定外，今年更成為台灣品牌唯一獲得國際權威職場文化管顧公司「卓越職場®」（Great Place to Work®）評為「亞洲最佳職場™」、「大中華區最佳職場™」、「台灣最佳職場™」，締造高難度「三冠王」成就，此成就不單是對威剛的肯定，更是對台灣企業的極高評價!

威剛科技董事長陳立白表示，企業是社會的基石，威剛將持續透過品牌影響力，以創新科技為大眾引領豐富多彩的智慧科技生活，持續貢獻社會，落實「引領美好未來」的理念。