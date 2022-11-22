天宇工業成績亮眼辦法說會 預估明年營收獲利更上層樓

天宇工業 (8171) 22日舉辦法人說明會，除繳出前三季營運亮麗成績外，預估第四季業績也持續穩定，全年獲利也將較去年翻倍成長。

累計前三季毛利率16%，亦較去年同期的5% 成長214%；累計今年前三季純益為1.3億元，年增335.65%，前三季EPS為2.18，較去年同期成長316%，主因為今年起工廠生產效益提升，並將原物料漲價部分有效反映至售價，客戶需求持續穩定增加後，未來毛利也將維持在二位數。

較去年同期來看，今年合約負債比躍升近十倍之多，顯示客戶不但大量下單，且已預付一定比例貨款，客戶除現有台灣市場外，依據研調機構儲能市場 由2021年25GWh成長到2025年70GWh，其中以中國及 美國佔比即達75%，目前已洽談該客戶美國市場之新機種。

除美商普威代工快速放大業績外，天宇也積極切入營業利益率頗高的台電AFC電網領域，本月初一座4.9MW案場於新北汐止動土建置，據悉目前已取得數件案場共超過12MW，明年陸續興建後投入營運。

天宇今年不但在太陽能案場有所斬獲，太陽能發電已併聯及台電申請中合計2,472KW，洽談中有3,217KW之外，漁電共生轉投資案目前亦有六處：共41MW估計投報率14%的案場利益可挹注母公司。

另，今年初與成運汽⾞合資設立於大園之電動巴士電池廠業已完工，此廠中廠不但也是工業4.0自動化產線，亦能依訂單需求隨時切換生產電巴電池或儲能櫃，年產能更可達1.5GWh，能充分滿足未來客戶增加的訂單。

除先進製程之外，天宇之所能為國際大客戶認可之處在於只有進口電芯，後面的 module、 pack、stack一直到成品等階段採⼀條龍在地化⽣產，且截⾄⽬前已累積 出貨近500MWh，為台灣儲能電池櫃最⼤且最具⽣產實⼒廠商。

天宇生產的儲能櫃不但已在美國加州及亞利桑那州之案場有實績之外，也與客戶搭配成功取得台電之兩個標案，分別為：⾼雄路園：20MW-39Mwh（客戶：台普威）及⾦⾨古寧：6MW-32.2Mwh（客戶：銧昊）．產品品質方面亦是安全可靠，天宇不只有多項消防安全控管等相關專利，更是與⼯研院、協同、聯合⼤學合作開發採用台灣電池芯全面國產化的「200KWh⼾外型可擴充式儲能電池系統」。

加上2025年前依台電工業用電大戶政策，以天宇自有品牌及專利 技術開發潛在6,000家之工業用電大戶之儲能電池櫃，法人預估未來三年的營收及獲利逐年成長。