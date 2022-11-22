5G產業菁英會結合顯示遊樂園 揭秘顯示科技 智慧展演開創新路

新冠肺炎(COVID-19)疫情席捲全球，除了改變民眾的生活習慣外，對文化會展產業影響甚鉅，在數位發展部數位產業署(產業署)暨經濟部技術處(技術處)共同支持下，由資策會舉辦的「現在就是關鍵－5G產業菁英會」系列活動，如今迎來2022年最後一場：「NOW or NEVER！現在就是關鍵－5G產業菁英會暨顯示遊樂園體驗分享會」。該活動以顯示科技與智慧展演主題為主軸，現場邀請多家業者同步展示5G、顯示科技、智慧展演等相關方案，開啟未來全方位的5G應用視野。

該活動除邀請財團法人數位藝術基金會技術總監蔡遵弘、中國科技大學室內設計系副教授施登騰分別就5G於文化展演和5G中的藝術進行分享，還特別廣邀多家業者以「顯示遊樂園」為主題，同步展示5G顯示科技及智慧展演等方案。

資策會數轉院文化科技中心副主任劉泰利(右一起)、財團法人數位藝術基金會技術總監蔡遵弘、中國科技大學室內設計系副教授施登騰。圖／資策會數轉院提供

展場中，不管是黑洞創造的3D虛擬策展平台Virsody、米斯數位的線上互動平台Varket、好動動畫的裸視3D、VTuber、傑可達在教育場域的的智慧教室電子白板應用、方略電子發表的第三代顯示技術－Flexible AM Mini LED柔性顯示技術的科技創新與未來應用，或是佐臻的智慧AR虛實沉浸互動、英特盛的透明薄膜顯示，都讓參與民眾驚嘆連連，充分體驗智慧顯示在生活中的創新與趣味互動角色，媒合交流的過程中，更給予新創應用團隊滿滿的回饋。

5G技術風起雲湧，科技不斷創新，在政府政策資源協助下，資策會數位轉型研究院推動「5G應用整合測試實驗室(5G UT Lab)」，於展演場域導入5G通訊設備、系統與展演應用服務，並進行應用服務整合測試，為藝術展演賦能，打造韌性展演服務生態，促使國內場域轉型為智慧場館，提升5G文化及娛樂產業之國家整體競爭力。

該系列活動從今年6月啟動至今，場場爆滿，廣獲大眾的喜愛，主辦單位細心規劃廣邀各領域產業專家，從在地博物館藝術、AIoT、傳統藝術到元宇宙、NFT新媒體藝術再到電競競賽、大型展演、5GXR應用等，每一個創新案例，都讓社會大眾驚嘆5G網路特性與數位藝術創新應用實務，確實具體協助提升內容創新與展演新視野，完備台灣文化科技5G內容產製的生態鏈，為文化會展及藝術產業指引通往新藍海路徑。

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