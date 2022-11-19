虎科大舉行台土國際產學合作備忘錄簽約 開啟無人機國際產學合作新里程

攜手土耳其 、 結盟經緯及雷虎，提升台灣無人機產業國際競爭力

國立虎尾科技大學於18日舉行「台灣土耳其國際產學合作備忘錄」簽約儀式，在虎科大校長張信良、土耳其University of the Turkish Aeronautical Association (UTAA)校長Prof. Hasan ERBAY、Fly BVLOS Technology創始人Mr. Kamil DEMIRKAPU、經緯航太董事長羅正方及雷虎科技董事長陳冠如共同簽署後，開啟了台灣與土耳其無人機國際產學合作新里程。

虎科大校長張信良（右）期許透過台土雙方合作，持續提升無人機應用於國防安全的技術能量。圖／虎科大提供

本次簽約儀式以無人機領域為主軸，由虎尾科大召集土耳其University of the Turkish Aeronautical Association及土耳其無人機企業Fly BVLOS Technology、雷虎科技、經緯航太簽訂跨國合作計畫，藉由國際產學交流，推動聯合研究與技術共享，並規劃辦理無人機人才培育、產學雙方專業技術訓練、國際工作坊、學生短期實習及無人機論壇與研討會，以擴大台土雙方合作領域，建立長期策略夥伴關係，進一步提升台灣無人機產業的國際競爭力。

Fly BVLOS Technology創始人Mr. Kamil DEMIRKAPU指出，無人機科技應用日益廣泛而重要，企業需要透過國際的交流合作加速產業精進，同時更需要透過大學學術與教育資源，培育青年科技實力。

UTTA校長Prof. Hasan ERBAY表示，台土雙方無人機人才培育合作方式，將鎖定精準農業及工程安全等，投入精準噴藥、疾病防治、醫療資源運送與國土安全領域，也希望年輕學子參與研究，並進行專業訓練。

經緯航太董事長羅正方指出，對台灣與土耳其的航太工業來說，無人機領域藉由產學合作可讓台灣年輕學子登上國際舞台並共同開發新市場，且取得土耳其的協作，對無人機國家隊來說也是重要的技術來源。台灣從半導體到精密製造、新材料再至人工智慧都有良好基礎，特別是現今高等學府，比如虎科大於硬體的航太實力及軟體的AI發展都有很高的佈局，因此台灣的技術也能輸出至土耳其，基於戰略合作，兩國的國防安全都可邁入下一個更為智慧化的戰鬥體系。

雷虎科技董事長陳冠如表示，土耳其無人機發展迅速歸功於其實際應用於戰場並進行實驗，此次藉由虎科大、土耳其UTTA及台土無人機產業四方合作，期許雙方能在無人機領域及學術交流上獲得更多資源，並交流未來合作策略與無人機於國防安全的戰術應用。

張信良校長指出，無人機的發展在台灣科技和國防安全扮演重要角色，虎科大自去年起維運亞洲無人機AI創新應用研發中心，並在今年獲得教育部「無人機產業人才及技術培育基地計畫」，且虎科大飛機工程系深耕無人機技術研發十餘年，在無人機發展佔有一席之地，此次透過土耳其與台灣企業的合作，希望持續提升無人機應用於國防安全的技術能量。