虛實同步 國際跨海大橋工程論壇回應熱烈

為提昇我國土木工程與國際接軌,中華顧問工程司繼日前「2022青年工程師國際探索營」後,再次舉辦國際盛會,探討跨海大橋設計、規劃與興建、維運等議題,12月18日於交通部集思會議中心3F國際會議廳舉辦「2022國際跨海大橋工程論壇」,採實體線上並行方式,共超過三百多位相關人員參與,回應熱烈。

此次的國際跨海大橋工程論壇,除有我國專家學者參與,也邀請到美國華盛頓州橋梁總工程師Dr. Bijan Khaleghi、兩位日本實務專家Dr. Katsuji HASHIBA與Dr. Tsutomu YOSHIOKA,共同探討跨海大橋面對高腐蝕環境、地質變異與惡劣海象等自然因素,如何運用材料、工法及維管技術來克服各項環境挑戰,達到設計目標及維持服務性能等重要課題。

財團法人中華顧問工程司周永暉董事長開幕致詞,歡迎大家與會。圖/業者提供

CECI集團中華顧問工程司周永暉董事長指出,2013年,中華顧問曾於金門舉辦首場國際跨海大橋工程論壇,獲得國內外工程業界廣泛迴響,今日正好為CECI集團53歲生日,趁此機會,透過論壇技術交流來凝聚工程上的經驗與技術的傳承。

交通部祁文中次長致詞推崇橋梁工程師對國家建設的貢獻。圖/業者提供

交通部祁文中次長對中華顧問所舉辦國際跨海大橋工程論壇,表示肯定並予以支持,也以交通部的角度來看為何需要有此論壇以達到技術傳承、擴散並提升我國土木工程於橋梁興建、管養維護的借鏡。

祁文中次長進一步指出,現在已經通車許久的澎湖跨海大橋、大鵬灣橋、日前剛通車的金門大橋、興建中的淡江大橋以及正在設計規劃的馬祖大橋,都兼顧地方特色、信仰與觀光、交通需求進行規劃,且仰賴設計、監造、施工甚至是管養團隊等的努力才能達成。這次的跨海大橋國際論壇,與會者來自各領域專家學長,其意見匯集後的成果,將可作為我國橋梁未來設計、施工、監造與管養的基礎。

論壇上午議程由美國華盛頓州橋梁總工程師Bijan Khaleghi以「Life-Cycle Consideration Of the Cross-Sea Floating Bridges and Innovations Related to Design and Construction」進行首場講述,其次則為來自日本的日本國建協理事長的橋場會長Dr. Katsuji HASHIB以「Aging Bridges~Importance of Maintenance and Rehabilitation~」進行演講。

第三場演講則是人在日本的Dr. Tsutomu YOSHIOKA以「Efforts to Improve Crisis Resilience at the Design Stage of the Kesennuma Bay Bridge」進行演講。下午議程則是分別以「跨海大橋設計與施工」以及「跨海大橋之監測與維護管理」進行演講。