aifian 用戶獨享福利 三步驟即可抽「魔獸」門票

aifian 用戶照過來！NBA 球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟桃園永豐雲豹隊，掀起台灣籃壇炫風，首戰門票更在開賣 10 分鐘內就銷售一空。沒搶到門票的球迷不必氣餒，aifian 推出智能雲用戶限定活動，只要完成三步驟，即可抽 12 月 16 日雲豹主場門票 2 張，一睹「魔獸」風采！

球迷想親眼觀賞霍華德在場上的英姿，可說是一位難求！aifian 推出用戶專屬福利，11 月 16 日至 11 月 20 日，aifian 用戶只要擁有智能雲至少一級，於 aifian 臉書活動主貼文下方標註一名好友，並留言「太狂了吧！擁有智能雲還能免費進場看魔獸」，再填寫抽獎表單，就有機會獲得 2 張 12 月 16 日桃園永豐雲豹主場門票，名額共 10 組，即刻啟動智能雲，免費進場看魔獸！

aifian 表示，抽獎結果將於 11 月 21 日公告於活動主貼文留言處，球賽門票將於 12 月 12 日前寄出，票券採實名制，不得轉售。本次票券場次為桃園永豐雲豹 12 月 16 日對戰臺南台鋼獵鷹，霍華德抵台後馬上加入球隊訓練，雲豹體能教練維達斯（Jimmy Vidas）也為霍華德設計專屬菜單，協助霍華德在出賽前調整至最佳狀態。

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