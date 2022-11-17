運動科技進擊 SuperLINK超連結投入智慧高爾夫

今年度五月份行政院通過「台灣運動x科技行動計畫」，宣示台灣將大力投入運動科技產業。創新新零售股份有限公司（3085）在發展現有電商業務外，亦著手規劃投入SuperLINK社群化運動科技創新服務。

為了搭上國際及本地高爾夫市場爆發性的成長趨勢，創新新零售3085與工研院運動科技團隊跨界合作，雙方並簽訂合作及投資意向書，運用由經濟部技術處科技專案支持，工研院所開發的「智慧高爾夫分析技術」，搭配創新新零售擅長的微網紅社群經濟模型，開發出虛擬高爾夫教學服務。

Foresight X Venture Capital董事長黃子睿暨 Superlink超連結社交電商創辦人將本項服務亦善用線上教學平台優勢，結合擅長的微網紅社群電商能量，共同開發高爾夫創新服務。像是打造專業教練團KOL、運用微網紅IP短影片、遠端教學付費模式、現場體驗收費等行銷配套機制建立創新商業模式。未來在社群規模優勢下，亦可結合賽事、場域服務商及硬體設備商等上下游打造生態系，提升高爾夫產業發展，也為創新新零售3085帶來營運上的新機會。

本項服務整合三大功能，使用者透過手機便可以實現揮桿姿態辨識、動作建議比對以及線上教學平台。使用者可隨時於一坪大的居家或其他空間中架起手機拍攝揮桿動作，並在AI虛擬教練的建議下立即調整動作。當學員需要更詳細的指導時，可透過服務介面詢問專業教練，並在教練回傳的語音及圖解指導下獲得更深入的改善建議，同時在指導過程中進行商品推薦，如：高爾夫套裝課程、球桿或其他配件。藉由線上線下的高爾夫服務整合，為高爾夫球社群帶來無縫的運動體驗。

在今年的規劃佈局上，創新新零售Superlink超連結社群平台將籌組獨立的運動科技服務團隊，透過社群化微網紅操作, 優先將高爾夫商業模式落地，未來亦不排除投入更大規模資源成立新的運動IP事業處甚至是成立子公司，搶佔運動科技大商機。