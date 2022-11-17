賦予舊衣新生命 興采REFIT紡織品循環計畫於田中馬拉松開跑

興采集團(4433)已經連續七年提供S.Café®環保科技咖啡紗布料製作台灣米倉田中馬拉松的賽事跑衣，布料源自日常生活中的廢棄咖啡渣，經由專利技術添加至纖維，使衣服達到異味控制、抗UV以及快乾的效果。今年興采更於田中馬攤位發起「SINGTEX® REFIT™紡織品循環計畫」，鼓勵跑者將家中不再穿的100%聚酯纖維跑衣，帶至活動會場，交給興采再製成全新的衣服，貫徹「紡織品到紡織品」永續循環計畫！

民眾熱情參與成衣回收，累積近400人參與響應活動。圖／興采提供

民眾熱情參與成衣回收，活動當日已收到152件舊跑衣。圖／興采提供

SINGTEX® REFIT™為興采最新的紡織品永續循環計畫，將100%聚酯纖維之單一素材舊衣，與衣服製造過程中產生的邊角料，分解、重組、再製成全新的衣服。秉持回收不是收”垃圾”，而是要收”資源”， SINGTEX® REFIT™以2022台灣米倉田中馬拉松做為起點，在活動當日已收到152件舊跑衣、累積近400人參與響應活動，未來也將與更多路跑賽事合作，期許能將SINGTEX® REFIT™ 舊衣回收桶，放在全台更多角落。讓跑者穿著再生的跑衣，參加下一場運動賽事，在奔向終點的同時，也為永續循環奮力向前跑!

泰山企業與興采S.Café®咖啡紗合作，鼓勵鄉親及跑友共襄盛舉。圖／興采提供

此外，田中馬主力贊助廠商泰山企業在2022田中馬拉松也與興采S.Café®咖啡紗合作，希望實現將路跑活動產生的廢棄寶特瓶變成跑衣的期望，鼓勵鄉親及跑友共襄盛舉，將用完的寶特瓶帶回泰山攤位、100%聚酯纖維舊衣帶到興采攤位，結合泰山寶特瓶及興采S.Café®環保科技咖啡紗專利技術，製成明年的田中馬跑衣與泰山制服。把環保理念納入產品設計源頭，將守護地球的決心穿在身上!

興采集團董事長陳國欽率領團隊成功研發世界首創的S.Café®環保科技咖啡紗，並持續研發綠色產品。圖／興采提供

興采實業1989年創立，為全方位節能、環保機能性紡織品領導廠商，擁有許多世界級專利面料。於2007年投入2.5億元，建構高精密環保染整研發中心。從能源到染料的選擇皆符合環保要求，並通過全球環保標準最嚴苛之瑞士bluesign®驗證。2009年成功研發世界首創將咖啡渣與回收寶特瓶結合製成具有抑臭功能的S.Café®環保科技咖啡紗，並持續研發綠色產品。

興采集團旗下擁有興采實業股份有限公司、聚紡股份有限公司、台灣神采時尚事業公司以及越南神采時尚責任有限公司，提供從環保創新紗線及面料研發技術、透濕防水布料代加工到成衣設計與製造等全方位整合服務。