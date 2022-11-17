中市慶祝111年工業節暨績優廠商表揚大會

由臺中市總工業會辦理之臺中市各界慶祝111年工業節暨績優廠商表揚大會，於111年11月11日上午十時假臺中市潮港城國際美食館舉行，臺中市工業界代表560餘人參加。臺中市總工業會理事長曾裕佶擔任大會主席，並於會中表示景氣不佳正是成長良機，務必提升技術研發新產品、降低成本、用心經營勞資雙方的信任關係，積極面對逆境挑戰。

市長盧秀燕出席感謝臺中市工業界持續積極為產業發展及升級打拚，會中頒獎290家優良廠商並合影留念，表揚配合工業發展改善經營體質的績優廠家，並特別感謝長年在工業界努力的企業，讓臺中市經濟穩定成長。

經發局長張峯源表示，雖疫情嚴峻，但在市民及市府共同努力下，臺中市近年經濟成績表現亮眼，在盧市長剛上任時僅4、5項經濟指標全國第一名，累計至今年第三季台中市已創下11項經濟指標奪冠的好成績，包括商業登記家數新增4,718家、成長率3.87%，商業登記資本額成長11.2億元、成長率超過5%；公司登記家數更成長4,326家；製造業也呈現穩定成長趨勢；此外，臺中市失業率3.6%，為六都最低的好成績，這都是臺中產業界和經發局攜手努力的成果。

市政府相關局處派員出席，聆聽廠商的建言，透過政府與業界廠商積極正向溝通，共同打造一個健全的產業投資與創新環境，讓台中邁向以創新、就業為核心的經濟成長新模式。