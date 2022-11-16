Watergen成為今年GCSF獨家飲用水

今年「全球企業永續論壇」（GCSF）提供以空氣為原料萃取的飲用水供貴賓飲用，取代以往會程中使用超過3千瓶塑膠瓶裝水。這空氣取水的尖端技術，來自全球缺水排名第三的以色列公司Watergen所創，該技術不僅被以色列政府譽為七大顛覆世界的以色列發明之一，也是英國查爾斯國王所提出「永續市場倡議」（Sustainable Markets Initiative）高峰會的指定飲水供應商。

GCSF主辦方臺灣永續能源研究基金會副執行長王彬墀指出，國內電子、鋼鐵、水泥等高耗能的產業通常也高耗水，且在水資源管理目前仍以重複利用、減少水資源浪費為主；而Watergen則創造一個全新水源，具備減塑、減碳、減少水資源浪費等特色，加上台灣本身水氣豐沛的優勢，相信將帶給台灣產業對抗全球旱災的新局面！

台灣之所以能引進Watergen，須歸功一間員工僅十人的小企業─榮甸國際─憑藉著「使命感」贏得原廠的青睞。榮甸國際董事長陳宜鋒身為全世界牛仔布生產量前六大『年興紡織』的第二代，看見昔日牛仔服飾於製程中有耗水及廢水處理問題，致使他長期關注水資源議題，加上妻子在高雄長大，自小家中都是特地買水回家煮沸才敢飲用，也令他對於台灣潔淨飲用水缺乏格外有感。陳宜鋒也成功地翻轉Watergen原廠認為台灣市場小、不進台灣市場的堅持！

「我們推廣Watergen是希望人人都能喝到健康的好水。記得第一次喝到Watergen萃取的飲用水時，心中忍不住讚嘆：『好喝！』回甘口感一點也不亞於進口礦泉水！」陳宜鋒也很好奇擁有40多項專利的Watergen萃取的水質究竟如何？自去年底引進Watergen後便送至SGS進行78項飲用水檢測，「得知榮甸國際是當前業界做最多檢測項目的飲用水業者，並且檢測結果全部都是優等！」 陳宜鋒也賦予團隊教育使命：「若我們在生活中力行減少寶特瓶的使用，就會減少塑膠廢棄物。所以，我們希望將Watergen擺放在交通樞紐、公眾場合、企業大樓裡，讓大家經由喝水便做到減塑、減碳、減少水資源浪費以實踐永續。」只要大家能喝到好水，同時意識到珍惜水資源的重要性，警覺乾淨水資源匱乏的全球趨勢並超前部署，便達成榮甸國際引進Watergen的使命。