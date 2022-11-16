大埔美廠商協進會邀數位產業署長呂正華演講

「數位加速轉型」已是全球趨勢，各產業要在未來仍維持優勢競爭力，數位轉型勢在必行。基於此，由中華民國工業區廠商聯合總會及台灣大埔美廠商協進會主辦的「數位加速轉型及數位人才說明會」，於11月14日特別邀請數位發展部數位產業署呂正華署長進行數位轉型專題演講，與會者均表受益良多。

圖／台灣大埔美廠商協進會提供

呂正華為前工業局長，服務經濟部20餘年，2020年口罩國家隊執行者。目前擔任數位發展部數位產業署署長，掌理我國數位經濟相關產業之政策規劃及推動，以及數位技術的應用推廣，包括人工智慧(AI)、大數據(Big Data)、平台技術、系統整合與場域應用、軟體產品及數位服務、數位內容及資料經濟，以及數位經濟相關產業人才培訓等。呂正華說，在臺灣各行各業面臨數位經濟的時代，期能在創署署長任內奠定數位產業基礎，創造臺灣另一波數位產業成長動能。

圖／台灣大埔美廠商協進會提供

呂正華於演講中，闡述說明「數位化趨勢與數位經濟」、「我國數位產業推動政策」、「人工智慧與人才培育」、「未來數位發展策略」。其中，在全球化數位化趨勢與數位經濟的闡述上，關於數位產業影響、數位創新促成各行各業轉型升級、元宇宙：XR與DT形塑應用、Metaverse概念號稱「下世代網路」、元宇宙的機會與挑戰、虛實整合的應用、國際發展趨勢、應用堆疊Metaverse未來可能商機、Metaverse實現尚需多方長遠發展、疫情帶動全球數位轉型、各國政府如何協助企業數位轉型、韓國數位新政、歐盟數位十年轉型計畫等，均做了精闢分析。

呂正華特別提到，數位產業署的三大產業重點為促進數位投資(各行各業數位轉型)，培育數位人才(跨域人才與STEM教育)，打造產業生態系(平台經濟與軟體發展)。而產業署的RISE旭升計畫，R代表韌性(Resilience)、I代表整合(Integration)、S代表安全(Security)、E代表賦權(Empowerment)。各行各業對於供應鏈韌性的表現，如何讓數位在供應鏈韌性中持續扮演關鍵角色，將是首要之務；過去數位產業分散於各部會的推動經驗中，業者對於如何整合部會資源甚為重視，這個課題在數位部成立後將積極推動統合，例如在「雲市集」平台將統合協助產業數位轉型，使得政府在數位產業的資源投入與產出效益極大化；設有資安署進行資安維護相關業務，如何轉化此一鍛煉的經驗為資安產業發展的契機，將Security能力轉化成產業發展的動力，也會是產業署推動產業的重要事項。管理上賦權與增能往往是提振團隊士氣的良方，在數位衍生到產業應用之中，不僅能夠使原有產業激盪出新的火花，數位導入後可以達到如虎添翼、萬物增幅的功能。