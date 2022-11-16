創為精密進軍德國慕尼黑electronica電子工業展

接獲多家歐洲工業電腦廠商訂單，前三季業績已屆去年營業總和

兩年一次的electronica展是全球最重要的電子工業展覽會，有來自50餘國3,000餘家的廠商共襄盛會。今年11月15~18日四天展期、14個覽廳預計吸引100餘國8萬名買主前來參觀洽商，為疫情解封以來全球第一個電子盛會！

台灣觸控螢幕領導品牌AMT (Apex Material Technology)創為精密 （6899）在本屆德國慕尼黑electronica電子展將盛大發表2022年最新產品，精心規劃了四大展區包括最新的Aqua Proof PCAP Touch、安控觸控的PCAP Force Touch和電阻式多點觸控（Resistive Multi-Touch, RMT）、曲面光學貼合技術和Lucent Gel光學膠，以及加值型觸控顯示面板（Touchscreen Display Solution, TDS）。

創為展覽現場，以台灣國寶紫斑蝶為視覺設計，效果突出。

創為董事長趙書華親自領軍創為團隊參加大展，他表示，由於疫情關係，暌違將近四年沒有機會拜訪歐洲重要客戶，此次藉著這個機會發表四大新產品，同時邀請眾多客戶親臨會場，包括歐洲工業電子業巨擘西門子(SIEMENS)、航太大廠也是瑞典車廠的SAAB，以及創為合作超過20年的夥伴SCHURTER公司，前往慕尼黑展參觀，並獲得客戶對創為的創新科技大為讚賞！

創為是國內頂尖觸控螢幕的領導廠商，2022年前二季已締造EPS 3.70的佳績，已於今年6月上興櫃掛牌。以創為1月到10月合併營收已達新台幣11.89億元來看，已較去年同期成長12%，今年將有機會挑戰近五年營業新高！

創為精密創立於2000年，總部設於基隆大武崙工業區，深耕工業和醫療領域，產品跨足醫療、工業電腦、航太、車用等領域，公司實收資本額3.8億元。2021年合併營收12.97億元，每股盈餘6.07元；創為今年前兩季營收達6.59億元，較去年同期成長18%，每股盈餘3.70元，較去年同期成長43%。

創為觸控螢幕應用於醫療、生技、車用、工業電腦、航太等產業，兩年前受COVID-19疫情影響，全球陷入呼吸器一機難求的窘境，許多呼吸器製造商採用創為提供的觸控面板，也帶動營收、獲利成長。創為表示，公司在醫療觸控技術居領先地位，尤其在特殊規格，例如抗電磁雜訊干擾、抗UV、防水、防震動等等規格要求，已達全球醫療安規需求。創為2021年工控和醫療產品營收比重占約90%，預估今年工控和醫療相關營收比重仍會維持在約當水準。

此次，創為觸控也提供電動車市場應用的展示，過去成功提供德國汽車巨擘旗下的超跑918車款有嚴苛的品質要求，例如抗電磁雜訊、抗UV、防水、防高速震動、耐高低溫操作等嚴格規格，創為憑藉著在汽車產業的實績，進軍快速成長的電動車市場。創為精密集團董事長趙書華表示，為了因應未來市場成長需求，創為在汐止增加3,000坪廠房，樓高5米、高標準無塵室規格、一條龍生產管理系統，將可滿足創為精密在未來5年的生產需求，目前已陸續開工。